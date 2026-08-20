Regresan a clases casi 7 mil alumnos de primaria en la región carbonífera de Coahuila

La cifra corresponde a estudiantes de planteles ubicados en Sabinas, San Juan de Sabinas, Múzquiz, Juárez y Progreso, quienes retomarán sus actividades académicas después de varias semanas de descanso.

NUEVA ROSITA, COAH.- Un aproximado de casi 7 mil alumnos de educación primaria del sistema estatal en la región carbonífera de Coahuila se encuentran listos para regresar a las aulas el próximo lunes 31 de agosto, con lo que concluirá el periodo vacacional de verano y comenzará formalmente el ciclo escolar 2026-2027.

El regreso representa también la reactivación de la dinámica cotidiana en las comunidades de la región carbonífera, con mayor movimiento desde las primeras horas del día en calles, rutas de transporte y zonas cercanas a los centros escolares.

El inicio de clases está programado para el 31 de agosto y el ciclo escolar contempla 185 días efectivos. Las primeras vacaciones llegarán en diciembre, del 21 de diciembre al 5 de enero, con regreso a las aulas el 7 de enero de 2027.

Posteriormente habrá un segundo receso del 22 de marzo al 3 de abril, mientras que el cierre del ciclo para alumnos de educación básica está previsto para el 2 de julio de 2027.

La distribución de material escolar para el ciclo 2026-2027 ya quedó cubierta en la región carbonífera, de acuerdo con información proporcionada por la subdirectora de Servicios Educativos de Sabinas, Juárez y Progreso, por lo que los planteles cuentan con los insumos necesarios para recibir a los estudiantes al comenzar las actividades escolares.

El proceso de preinscripción para el nuevo ciclo también quedó concluido en la región y se desarrolló conforme a lo previsto por las autoridades educativas. Como parte de este procedimiento, la plataforma de asignación tuvo una reapertura el pasado 8 de agosto para atender a las familias que aún tenían pendiente confirmar la escuela asignada a sus hijos.