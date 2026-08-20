Regresan a clases casi 7 mil alumnos de primaria en la región carbonífera de Coahuila
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Los estudiantes retomarán actividades el lunes 31 de agosto en 5 municipios; docentes inician actividades el próximo 24 de agosto
NUEVA ROSITA, COAH.- Un aproximado de casi 7 mil alumnos de educación primaria del sistema estatal en la región carbonífera de Coahuila se encuentran listos para regresar a las aulas el próximo lunes 31 de agosto, con lo que concluirá el periodo vacacional de verano y comenzará formalmente el ciclo escolar 2026-2027.
La cifra corresponde a estudiantes de planteles ubicados en Sabinas, San Juan de Sabinas, Múzquiz, Juárez y Progreso, quienes retomarán sus actividades académicas después de varias semanas de descanso.
El regreso representa también la reactivación de la dinámica cotidiana en las comunidades de la región carbonífera, con mayor movimiento desde las primeras horas del día en calles, rutas de transporte y zonas cercanas a los centros escolares.
El inicio de clases está programado para el 31 de agosto y el ciclo escolar contempla 185 días efectivos. Las primeras vacaciones llegarán en diciembre, del 21 de diciembre al 5 de enero, con regreso a las aulas el 7 de enero de 2027.
Posteriormente habrá un segundo receso del 22 de marzo al 3 de abril, mientras que el cierre del ciclo para alumnos de educación básica está previsto para el 2 de julio de 2027.
La distribución de material escolar para el ciclo 2026-2027 ya quedó cubierta en la región carbonífera, de acuerdo con información proporcionada por la subdirectora de Servicios Educativos de Sabinas, Juárez y Progreso, por lo que los planteles cuentan con los insumos necesarios para recibir a los estudiantes al comenzar las actividades escolares.
El proceso de preinscripción para el nuevo ciclo también quedó concluido en la región y se desarrolló conforme a lo previsto por las autoridades educativas. Como parte de este procedimiento, la plataforma de asignación tuvo una reapertura el pasado 8 de agosto para atender a las familias que aún tenían pendiente confirmar la escuela asignada a sus hijos.
Mientras los alumnos aún permanecen en los últimos días de su periodo vacacional, los docentes retomarán actividades relacionadas con la preparación del ciclo escolar del 24 al 28 de agosto, para participar en la Fase Intensiva del Consejo Técnico Escolar, periodo destinado a la preparación y organización del nuevo ciclo.
Para miles de hogares de la región, el retorno a las escuelas marcará el fin de la pausa de verano y el comienzo de una nueva etapa académica, con los casi 7 mil estudiantes de primarias estatales como parte del contingente que volverá a las aulas.