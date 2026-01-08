Impulsa UAdeC la formación deportiva con nueva licenciatura en la FCEyH

Saltillo
/ 8 enero 2026
    Impulsa UAdeC la formación deportiva con nueva licenciatura en la FCEyH
    El programa busca responder a necesidades actuales en salud, educación física y gestión deportiva. FOTO: CORTESÍA

La convocatoria para fichas de admisión del semestre agosto-diciembre 2026 abre el 12 de enero

Con el objetivo de atender las necesidades actuales en materia de salud, educación física y gestión deportiva, la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), a través de la Facultad de Ciencia, Educación y Humanidades (FCEyH), pone a disposición de los aspirantes la Licenciatura en Formación y Organización Deportiva, cuyas clases darán inicio el próximo 26 de enero de 2026.

Asimismo, la institución informó que a partir del 12 de enero se abrirá la convocatoria para la expedición de fichas de admisión correspondientes al semestre agosto-diciembre 2026, dirigida a quienes deseen integrarse a este programa educativo.

La Licenciatura en Formación y Organización Deportiva tiene una duración de ocho semestres y está orientada a la formación de profesionales capaces de promover la actividad física y el deporte, diseñar y gestionar programas deportivos, así como organizar proyectos e instituciones del ámbito deportivo, bajo un enfoque de salud, inclusión y desarrollo social.

El perfil de ingreso contempla conocimientos básicos en cultura física y deporte, habilidades de comunicación oral y escrita, pensamiento lógico y analítico, capacidad para el trabajo colaborativo y una condición física adecuada para participar en prácticas deportivas y actividades de campo, todo ello dentro de un modelo de aprendizaje basado en competencias.

Durante su formación integral, el estudiantado desarrollará habilidades para analizar y aplicar conocimientos de disciplinas como Fisiología, Biomecánica, Nutrición, Psicología y Sociología del deporte, con el propósito de optimizar el rendimiento físico y la salud. Además, se fomentará el diseño de estrategias de inclusión social, así como la integración de la investigación y la innovación tecnológica en la atención de problemáticas del ámbito deportivo, educativo y comunitario.

Las áreas de oportunidad laboral para las y los egresados incluyen el entrenamiento y la preparación física, la gestión y administración deportiva, la organización de eventos y proyectos deportivos, la educación y docencia, la investigación e innovación, la consultoría especializada, así como el desarrollo social y comunitario a través del deporte.

Para ingresar a esta licenciatura, los aspirantes deberán aprobar el Examen General de Ingreso a la Licenciatura de la UAdeC, realizar los pagos correspondientes y entregar la documentación requerida. En cuanto a la titulación, será necesario acreditar el examen de inglés, cumplir con los trámites administrativos y elegir alguna de las modalidades de titulación establecidas por la Universidad.

Para mayores informes, las personas interesadas pueden comunicarse con la Facultad de Ciencia, Educación y Humanidades al teléfono (844) 410 1685 o consultar su página oficial de Facebook.

Temas


Deportes
Educación

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor Web con experiencia en política, música y cultura pop (videojuegos, series, cómics y películas). Desde 2013 dedicado al periodismo, la locución y la fotografía.

Colaborador de VANGUARDIA desde el año 2016. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la FCC de la Universidad Autónoma de Coahuila.”

