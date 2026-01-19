UAdeC abre en Saltillo convocatoria para el Doctorado en Ciencia y Tecnología de Alimentos

Saltillo
/ 19 enero 2026
    UAdeC abre en Saltillo convocatoria para el Doctorado en Ciencia y Tecnología de Alimentos
    La Facultad de Ciencias Químicas de la UAdeC abrió la convocatoria para el Doctorado en Ciencia y Tecnología de Alimentos. FOTO: FRANCISCO MUÑIZ

El programa de seis semestres está dirigido a maestros en ciencias de diversas áreas afines, con enfoque en investigación y desarrollo científico

La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), mediante la Facultad de Ciencias Químicas, convocó a profesionistas con grado de maestría a participar en el proceso de ingreso al Doctorado en Ciencia y Tecnología de Alimentos, programa académico orientado a la formación de investigadores de alto nivel.

El doctorado está dirigido a maestros en ciencias de áreas como Química, Nutrición, Biología Molecular, Evaluación Sensorial, Microbiología, Tecnología de Alimentos, Ingeniería de Alimentos, Biotecnología, Ingeniería Química, Bioingeniería y disciplinas afines, interesados en fortalecer sus capacidades científicas y tecnológicas.

Con una duración de seis semestres, el programa aborda diversas líneas de generación y aplicación del conocimiento, entre las que destacan fermentaciones, evaluación sensorial, enzimología, tecnología de alimentos, fitoquímicos y productos naturales, análisis de alimentos, bioprocesos, química de alimentos, biorrefinería, ingeniería de alimentos, microbiología y alimentos funcionales.

REQUISITOS Y CALENDARIO DE INGRESOS

Las personas interesadas deberán realizar su registro entre enero y marzo de 2026, mientras que la entrega del temario de estudios se llevará a cabo de enero a mayo del mismo año. El examen de admisión interno se aplicará el segundo lunes de junio, seguido de la entrevista de admisión el segundo martes, el examen psicométrico el segundo miércoles, y la publicación de resultados está programada para finales de junio.

Entre los requisitos de ingreso se encuentra contar con título de maestría, un promedio mínimo de 80, y la disponibilidad de tiempo completo para el desarrollo de una tesis de investigación. Asimismo, se deberá acreditar un examen de inglés TOEFL con una puntuación mínima de 455 puntos.

Para mayores informes, la UAdeC puso a disposición el contacto de la coordinadora del Doctorado en Ciencia y Tecnología de Alimentos, Mónica Lizeth Chávez González, a través del correo electrónico monicachavez@uadec.edu.mx, así como de la asistente Carmen Garza Pérez, en el correo garza_c@uadec.edu.mx.

