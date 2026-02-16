UAdeC realizará Octava Jornada de la Sexualidad con enfoque en prevención y autocuidado

Saltillo
/ 16 febrero 2026
    UAdeC realizará Octava Jornada de la Sexualidad con enfoque en prevención y autocuidado
    El evento es organizado por la Facultad de Ciencias de la Comunicación en conjunto con la Secretaría de Salud de Coahuila CORTESÍA

La jornada será gratuita y abierta a la comunidad universitaria y al público en general

La Universidad Autónoma de Coahuila, a través de la Facultad de Ciencias de la Comunicación y en coordinación con la Secretaría de Salud de Coahuila, llevará a cabo la Octava Jornada de la Sexualidad “Sexo al chile. Infórmate, decídete y cuídate”, el próximo 19 de febrero de 2026 en la Infoteca del Campus Arteaga, en un horario de 9:00 a 13:00 horas.

El evento, que será gratuito y contará con la participación de especialistas en salud sexual y reproductiva, tiene como propósito brindar información a la comunidad universitaria y al público en general sobre prácticas sexuales seguras, prevención de enfermedades de transmisión sexual (ETS), consentimiento, violencia sexual, detección oportuna del VIH y acceso a servicios amigables en salud.

TE PUEDE INTERESAR: UAdeC abre registro para Maestría en Sustentabilidad Alimentaria y Ambiental 2026 en Viesca, Coahuila

En conferencia de prensa realizada en el Foro de Grupos y Talleres de la UAdeC, el responsable estatal del Programa de Detección del VIH/SIDA, Gerardo de Valle; la titular del Tribunal Universitario, Nadia Salas Carrillo; el director de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Miguel Sánchez Maldonado; y la docente Fabiola Fuentes Ramírez, presentaron los detalles del programa.

La jornada contempla el foro “Servicios amigables en salud sexual y reproductiva: atención psicológica, orientación y acompañamiento en ETS en adolescentes”, en el que participarán el psicólogo Arturo Garza Farías y la psicóloga clínica Natalia Monserrath Jiménez Rodríguez, de la Unidad de Especialidades Médicas Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención en SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (UNEME CAPASITS).

Asimismo, se desarrollará una actividad lúdica orientada a promover relaciones libres de violencia entre adolescentes, mediante dinámicas que fomenten el respeto, la comunicación y la toma de decisiones responsables en el ámbito afectivo y sexual.

Como parte del programa, la docente de la Facultad de Psicología, Martha Carolina Sánchez Pérez, impartirá la conferencia “Erotismo y autoerotismo, nuevas formas de vivir la sexualidad en la actualidad”, donde abordará los cambios socioculturales en la vivencia de la sexualidad, así como la importancia del autoconocimiento y la autoestima.

También se ofrecerá la charla “Cómo evitar las ITS (Infecciones de Transmisión Sexual)”, a cargo de la especialista Carmen Acevedo Presas, quien compartirá información sobre prevención, detección oportuna y prácticas seguras.

TE PUEDE INTERESAR: UAdeC abre talleres para fortalecer habilidades de cuidadores familiares en Saltillo

Entre las instituciones participantes estarán la Cruz Roja Mexicana, que brindará orientación sobre el uso correcto del condón y métodos anticonceptivos, y el Instituto Coahuilense de la Juventud, que ofrecerá pruebas rápidas de VIH, sífilis y hepatitis.

El evento será transmitido en vivo a través de la página oficial de Facebook de la Facultad de Ciencias de la Comunicación UAdeC. Para mayores informes, las personas interesadas pueden comunicarse a los teléfonos (844) 417 97 17 y (844) 417 00 62.

