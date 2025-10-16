Coahuila: Ante mutación de COVID-19, aplicarán vacunas Pfizer y Moderna

La Secretaría de Salud confirmó el regreso de la vacuna contra COVID-19 de la farmacéutica Pfizer de manera gratuita en Coahuila. Hasta ahora, esta vacuna solo estaba disponible en farmacias y hospitales privados, con un costo superior a los mil 200 pesos en Saltillo. En el caso de las personas que viven en la frontera con Estados Unidos, muchas acudían a vacunarse en los centros comerciales del lado estadounidense. TE PUEDE INTERESAR: Lanza Coahuila campaña de vacunación contra la influenza con 936 mil dosis Desde el sexenio anterior, la Secretaría de Salud detectó un rechazo generalizado de la población hacia la vacuna Abdala, de origen cubano. Sin embargo, este año el sector salud informó la llegada de nuevas dosis de las vacunas Pfizer y Moderna, con el objetivo de prevenir un repunte de contagios durante la temporada invernal. La vacuna Abdala ya no será aplicada.

El subsecretario de Prevención y Control de Enfermedades, Iván Alejandro Moscoso, señaló que ya se cuenta con dosis disponibles para la inmunización contra el COVID-19. Se prevé que estén al alcance del público en general el próximo mes. Por el momento, la vacunación está dirigida al personal del sector salud. Sobre las vacunas disponibles, el doctor Moscoso confirmó que el biológico de la farmacéutica Abdala no será distribuido esta temporada. TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: movilidad y regreso a clases disparan contagios de influenza De acuerdo con información oficial, las dos vacunas que se ofrecerán en las diferentes instituciones de salud pública serán las de Moderna y Pfizer. Ambas cuentan con una formulación monovalente actualizada, diseñada para ofrecer mayor protección contra las variantes más recientes del virus. El doctor Moscoso estimó que, si todo transcurre conforme a lo previsto, la vacuna estará disponible en las unidades de salud en aproximadamente tres o cuatro semanas.