Coahuila: Ante mutación de COVID-19, aplicarán vacunas Pfizer y Moderna

Coahuila
/ 16 octubre 2025
    Coahuila: Ante mutación de COVID-19, aplicarán vacunas Pfizer y Moderna
    Autoridades sanitarias anticiparon que entre tres y cuatro semanas comenzará la vacunación contra el COVID-19 con las dosis de Pfizer y Moderna. Foto: Especial

De manera gratuita, se tendrán estas dosis en hospitales públicos dentro de tres o cuatro semanas

La Secretaría de Salud confirmó el regreso de la vacuna contra COVID-19 de la farmacéutica Pfizer de manera gratuita en Coahuila.

Hasta ahora, esta vacuna solo estaba disponible en farmacias y hospitales privados, con un costo superior a los mil 200 pesos en Saltillo. En el caso de las personas que viven en la frontera con Estados Unidos, muchas acudían a vacunarse en los centros comerciales del lado estadounidense.

TE PUEDE INTERESAR: Lanza Coahuila campaña de vacunación contra la influenza con 936 mil dosis

Desde el sexenio anterior, la Secretaría de Salud detectó un rechazo generalizado de la población hacia la vacuna Abdala, de origen cubano.

Sin embargo, este año el sector salud informó la llegada de nuevas dosis de las vacunas Pfizer y Moderna, con el objetivo de prevenir un repunte de contagios durante la temporada invernal. La vacuna Abdala ya no será aplicada.

$!La vacuna de Pfizer se encuentra disponible en algunas farmacias con un costo de mil 200 pesos.
La vacuna de Pfizer se encuentra disponible en algunas farmacias con un costo de mil 200 pesos. Foto: Especial

El subsecretario de Prevención y Control de Enfermedades, Iván Alejandro Moscoso, señaló que ya se cuenta con dosis disponibles para la inmunización contra el COVID-19. Se prevé que estén al alcance del público en general el próximo mes.

Por el momento, la vacunación está dirigida al personal del sector salud. Sobre las vacunas disponibles, el doctor Moscoso confirmó que el biológico de la farmacéutica Abdala no será distribuido esta temporada.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: movilidad y regreso a clases disparan contagios de influenza

De acuerdo con información oficial, las dos vacunas que se ofrecerán en las diferentes instituciones de salud pública serán las de Moderna y Pfizer. Ambas cuentan con una formulación monovalente actualizada, diseñada para ofrecer mayor protección contra las variantes más recientes del virus.

El doctor Moscoso estimó que, si todo transcurre conforme a lo previsto, la vacuna estará disponible en las unidades de salud en aproximadamente tres o cuatro semanas.

$!La vacuna de Moderna también estará disponible en los hospitales públicos de la localidad.
La vacuna de Moderna también estará disponible en los hospitales públicos de la localidad. Foto: Especial

Se recomienda a la población actualizar su esquema de vacunación, incluso si previamente recibieron una dosis de Abdala. La actualización es crucial, especialmente para adultos mayores, niños menores de 12 años y mujeres embarazadas”, indicó el funcionario.

TE PUEDE INTERESAR: Alertan contra nueva variante del COVID-19; más contagiosa y letal para personas con enfermedades metabólicas

Durante las jornadas de vacunación, se aplicarán de manera simultánea las vacunas de Moderna y Pfizer. Además, se ofrecerá la vacuna contra el neumococo a adultos mayores que no la hayan recibido, con el fin de prevenir complicaciones graves por enfermedades respiratorias.

Hasta la semana epidemiológica 40, la Secretaría de Salud federal reporta 128 casos de COVID-19 en la entidad, una cifra inferior al mismo periodo de los últimos dos años, cuando se registraron 157 y 137, respectivamente.

Temas


COVID-19
Salud
Vacunación

Localizaciones


Coahuila

Organizaciones


Secretaría de Salud

true

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La agrupación, integrada por 35 familias de la Región Centro, representa a madres, padres, hermanas e hijos que buscan a sus seres queridos desaparecidos.

Obtienen acta constitutiva Colectivo de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Monclova
true

‘Aquí Vamos Gratis’: Una buena solución para el transporte público en Saltillo
true

Tecnología y ciberseguridad en la fiscalización
Se prevé una ocupación hotelera del 90% en Saltillo y una derrama económica sin precedentes.

Llega el fin de semana más vaquero del año: inauguran Rodeo Saltillo 2025
Operaciones encubiertas contra Venezuela

Operaciones encubiertas contra Venezuela
Los trabajos contemplan albañilería, instalaciones eléctricas e hidrosanitarias, además de mobiliario sanitario.

Saltillo: avanza remodelación de recinto ferial, adjudican baños norte a empresa Salas López
true

Coahuila: Rodeo Gubernatura 2029 (I)
true

Eutanasia, el derecho a morir con dignidad