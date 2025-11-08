Una cena, mil sonrisas: Operación Pollo prepara su meta 2025 en Saltillo

Saltillo
8 noviembre 2025
    Una cena, mil sonrisas: Operación Pollo prepara su meta 2025 en Saltillo
    Voluntarios distribuyen cenas navideñas a familias en zonas vulnerables de Saltillo. FOTO: CORTESÍA

En 2023 entregaron 300 cenas, en 2024 alcanzaron 600, y este año la meta es llegar —y superar— las mil cenas navideñas para personas en situación de vulnerabilidad

La iniciativa Operación Pollo nació en Querétaro en 2009, cuando un grupo de jóvenes decidió compartir una cena de Navidad con personas en situación vulnerable. Desde entonces, la idea se ha extendido a distintas ciudades del país, entre ellas Saltillo, donde varios voluntarios la adoptaron en 2023 con el propósito de fortalecer la empatía y el trabajo en comunidad. En su primera edición local se repartieron 300 cenas; el año pasado fueron 600 y este 2025 buscan superar el millar.

En la capital coahuilense, las actividades se concentran cada 24 de diciembre, cuando equipos de entre 50 y 60 voluntarios se encargan de cocinar, armar y distribuir los paquetes en distintos puntos de la ciudad.

$!Equipo de voluntarios organiza alimentos para hospitales y colonias periféricas.
Equipo de voluntarios organiza alimentos para hospitales y colonias periféricas. FOTO: CORTESÍA

Las cenas llegan a hospitales públicos, colonias de la periferia y al basurero municipal, donde las familias suelen pasar la fecha sin acompañamiento ni recursos suficientes, compartieron desde la organización. La entrega —subrayan— se realiza sin distinción de edad, género o condición social.

Una de las escenas más significativas se vive en los hospitales, donde los voluntarios visitan a familiares que esperan noticias de sus pacientes.

$!Preparación de kits con pollo, arroz o pasta y bebida para la comunidad en 2024.
Preparación de kits con pollo, arroz o pasta y bebida para la comunidad en 2024. FOTO: CORTESÍA

“Sabemos que es un día para estar en casa, pero es muy especial ver a jóvenes que deciden salir a compartir con quienes más lo necesitan”, expresaron integrantes del comité local. Explican que la experiencia deja una profunda enseñanza, no solo por lo que se entrega, sino por lo que se aprende al convivir con quienes reciben la cena.

Para alcanzar su meta de este año, la organización lanzó dos formas de participación. Quienes deseen contribuir pueden hacerlo a través de donaciones directas en el enlace oficial de Money Pool (moneypool.mx/p/7hTAiI8), donde cada cena tiene un costo de 120 pesos.

$!Integrantes del comité organizador coordinan logística y distribución de cenas.
Integrantes del comité organizador coordinan logística y distribución de cenas. FOTO: CORTESÍA

La segunda opción es registrarse como voluntario mediante el formulario de Google disponible en sus redes sociales, particularmente en @operacion.polloslw, para integrarse a la cocinada o a los equipos de reparto.

La organización comenta que se trata de un esfuerzo completamente ciudadano, sin fines de lucro y con transparencia total en el manejo de recursos.

$!Equipos de voluntarios visitan hospitales para entregar cenas a familiares de pacientes.
Equipos de voluntarios visitan hospitales para entregar cenas a familiares de pacientes. FOTO: CORTESÍA

“Todo lo que se recauda se destina a la compra de alimentos, y quien lo desee puede participar presencialmente en la preparación o en la entrega de los kits”, señalaron. Cada paquete incluye una pieza de pollo (pierna y muslo), arroz o pasta, bolillo y bebida, preparados el mismo día por los propios voluntarios.

El comité organizador está integrado por Rodrigo Valdés Castro, Gonzalo González, María Paula López, Andrea González, Fernando Villarreal, Ceci Moreno, Sofía Inés Cárdenas, David Lara, Ana Isabel Guajardo, Memo de la Peña, Rubén Chapa, Ramón Reyes y Mariana Salinas, quienes destacan que el verdadero propósito de Operación Pollo no solo es repartir cenas, sino crear comunidad y empatía.

Además, adelantaron que este año buscarán consolidar la filial Saltillo con actividades durante el resto del año, a fin de mantener viva la red de voluntarios y extender el alcance de la fundación. “Queremos que no sea solo un esfuerzo de diciembre, sino un recordatorio de que siempre hay formas de ayudar”, compartieron.

“La idea es sencilla: compartir lo que tenemos con quienes más lo necesitan. Pero el impacto que genera una sola cena puede durar mucho más que una noche”, señalaron los organizadores.

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

Paz y justicia

Paz y justicia