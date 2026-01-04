Una intrusión trae desequilibrio: Obispo de Saltillo sobre recientes hechos en Venezuela

El obispo de Saltillo, Hilario González, expresó que se suma al posicionamiento de los obispos de Venezuela ante la situación que se vive en ese país y al llamado que han hecho para unirse en oración.

Señaló que los obispos venezolanos manifestaron estar consternados y que ya habían advertido el riesgo de este escenario. “Creo que siempre el que haya una intrusión o una extracción trae desequilibrio, trae situaciones difíciles de estabilidad, de confianza”, afirmó.

Indicó que desde Venezuela se ha pedido orar para que el contexto de incertidumbre no escale. “Nos piden que nos unamos a ellos a la oración para que haya paciencia, para que haya sabiduría, para que lo que viene no devenga en violencia ni en más ataques”, dijo.

Mencionó también el pronunciamiento del obispo Castrense de Venezuela —Monseñor Benito Adán Méndez Bracamonte—, quien se dirigió a las fuerzas militares. “Les pide que, siendo fieles a su vocación militar, sepan defender el bien común y estar del lado de la población, para que esta situación se dé en tranquilidad y en paz”, expresó.

Añadió que, desde la Iglesia, se mantiene la oración por justicia y paz. “Hemos estado pidiendo justicia y paz, y ahora en la Epifanía queremos que se manifieste la luz de Cristo”, señaló.

Cuestionado sobre el posicionamiento que debería asumir la presidenta Claudia Sheinbaum ante los mensajes difundidos por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el obispo consideró que debe atenderse el derecho internacional. “Todas las situaciones entre los países deben estar bajo los principios del respeto y de la no intervención”, afirmó.

Finalmente, señaló que los desacuerdos deben resolverse mediante el diálogo. “Más que una amenaza, que sea la oportunidad para dialogar y resolver situaciones que no nos deben confrontar”, dijo, al expresar su deseo de que este contexto no derive en intranquilidad o violencia.