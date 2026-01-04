Una intrusión trae desequilibrio: Obispo de Saltillo sobre recientes hechos en Venezuela

Saltillo
/ 4 enero 2026
    Una intrusión trae desequilibrio: Obispo de Saltillo sobre recientes hechos en Venezuela
    El obispo de Saltillo, Hilario González, llamó a unirse en oración por la paz ante la situación de incertidumbre que se vive en Venezuela. FOTO: REDES SOCIALES

El prelado destacó la importancia del diálogo y del respeto al derecho internacional para resolver desacuerdos entre países

El obispo de Saltillo, Hilario González, expresó que se suma al posicionamiento de los obispos de Venezuela ante la situación que se vive en ese país y al llamado que han hecho para unirse en oración.

Señaló que los obispos venezolanos manifestaron estar consternados y que ya habían advertido el riesgo de este escenario. “Creo que siempre el que haya una intrusión o una extracción trae desequilibrio, trae situaciones difíciles de estabilidad, de confianza”, afirmó.

TE PUEDE INTERESAR: Raúl Vera condena ataques a Venezuela y advierte riesgo para la paz en América Latina

Indicó que desde Venezuela se ha pedido orar para que el contexto de incertidumbre no escale. “Nos piden que nos unamos a ellos a la oración para que haya paciencia, para que haya sabiduría, para que lo que viene no devenga en violencia ni en más ataques”, dijo.

Mencionó también el pronunciamiento del obispo Castrense de Venezuela —Monseñor Benito Adán Méndez Bracamonte—, quien se dirigió a las fuerzas militares. “Les pide que, siendo fieles a su vocación militar, sepan defender el bien común y estar del lado de la población, para que esta situación se dé en tranquilidad y en paz”, expresó.

Añadió que, desde la Iglesia, se mantiene la oración por justicia y paz. “Hemos estado pidiendo justicia y paz, y ahora en la Epifanía queremos que se manifieste la luz de Cristo”, señaló.

Cuestionado sobre el posicionamiento que debería asumir la presidenta Claudia Sheinbaum ante los mensajes difundidos por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el obispo consideró que debe atenderse el derecho internacional. “Todas las situaciones entre los países deben estar bajo los principios del respeto y de la no intervención”, afirmó.

Finalmente, señaló que los desacuerdos deben resolverse mediante el diálogo. “Más que una amenaza, que sea la oportunidad para dialogar y resolver situaciones que no nos deben confrontar”, dijo, al expresar su deseo de que este contexto no derive en intranquilidad o violencia.

Temas


Conflictos
Religión

Localizaciones


Saltillo

Personajes


Hilario González García

Organizaciones


Diócesis De Saltillo
Iglesia Católica

Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La intervención militar de Estados Unidos en Venezuela envía un mensaje a América Latina, dice especialista.

Saltillo: ‘Sin apoyo externo no había forma de sacar a Maduro del poder’
Algunos testimonios señalan un ambiente de celebración entre familiares de venezolanos en Caracas.

Venezolanos en México tranquilos y en alerta ante detención de Nicolas Maduro
true

América Latina debe seguir siendo una Zona de Paz

true

Sheinbaum: Las últimas tres semanas en Palacio... y Acapulco
Rediseñando el mundo

Rediseñando el mundo
Sangre, pudor y lágrimas

Sangre, pudor y lágrimas
Con el nuevo reglamento desaparece el Centro de Control Canino para dar paso al Centro de Bienestar de los Seres Sintientes.

Saltillo estrena Reglamento de Bienestar de los Seres Sintientes
El presidente Donald Trump anunció en redes sociales que Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores fueron capturados por fuerzas estadounidenses tras ataques militares en Venezuela

Trump anuncia captura de Nicolás Maduro y su esposa tras ataque contra Venezuela