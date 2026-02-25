Universidad Autónoma de Coahuila abre convocatoria para la Maestría en Ciencia y Tecnología de Materiales 2026

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 25 febrero 2026
    Universidad Autónoma de Coahuila abre convocatoria para la Maestría en Ciencia y Tecnología de Materiales 2026
    La Facultad de Ciencias Químicas de la UAdeC convoca a profesionistas de ciencias exactas a cursar la Maestría en Ciencia y Tecnología de Materiales. ESPECIAL

Podrán inscribirse profesionistas en ciencias exactas a ingresar a la Maestría en Materiales; el registro cierra el 31 de mayo y el semestre inicia el 17 de agosto

La Universidad Autónoma de Coahuila, a través de la Facultad de Ciencias Químicas UAdeC, lanzó la convocatoria para ingresar a la Maestría en Ciencia y Tecnología de Materiales correspondiente al semestre agosto-diciembre 2026, dirigida a egresados de licenciaturas en ciencias exactas y áreas afines.

La invitación está abierta a profesionistas en Química, Ingeniería Química, Ingeniería Metalúrgica, Ingeniería de Materiales, Física, Matemáticas y disciplinas relacionadas. El periodo de registro concluye el 31 de mayo, misma fecha límite para cubrir el pago del examen psicométrico, con un costo de 600 pesos.

TE PUEDE INTERESAR: Reforma electoral no impactará de forma inmediata en proceso de Coahuila: IEC

El proceso de selección contempla la aplicación del examen psicométrico el 8 de junio, el examen de conocimientos el 9 de junio y entrevistas el 10 de junio. Los resultados se publicarán del 22 al 26 de junio. Las inscripciones se realizarán del 3 al 14 de agosto y el inicio de clases está programado para el 17 de agosto.

El programa tiene como objetivo formar recursos humanos con preparación a nivel de posgrado y experiencia en investigación, capaces de integrarse a proyectos de investigación y desarrollo en sectores productivos y de servicios, así como desempeñarse en labores de docencia especializada en el área de ciencia y tecnología de materiales.

Entre los requisitos de ingreso se establece haber obtenido el grado de Licenciatura antes del 10 de agosto de 2026; de lo contrario, no podrá postularse la beca SECIHTI. Además, las y los aspirantes deberán presentar solicitud de ingreso, título y cédula profesional, certificado de estudios, carta de motivos, dos cartas de recomendación académica y currículum vitae.

También deberán aprobar el EXANI III, el examen de conocimientos y el psicométrico, así como comprobar dominio del idioma inglés con al menos 400 puntos en el TOEFL. Se solicita igualmente entregar dos fotografías, identificación oficial (INE) y CURP. En el caso de aspirantes extranjeros, la documentación deberá presentarse en formato digital, debidamente legalizada o apostillada.

Para más información, las personas interesadas pueden consultar la página de Facebook https://www.facebook.com/cytema.uadec, comunicarse al teléfono (844) 114 1528 o escribir al correo maestria_materiales@uadec.edu.mx.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Educación
Ciencias exactas

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


UAdeC

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Kemchs - Misión inconclusa

Misión inconclusa
true

AMLO se puso autocrítico en su mudanza
true

POLITICÓN: ¡Adiós a los liderazgos longevos! Una nueva CTM propone el coahuilense Tereso Medina
La camioneta Dodge Durango quedó fuera del camino tras el impacto lateral.

Impacto lateral entre camioneta y automóvil deja dos personas sin vida en Ramos Arizpe
Un auto quemado junto a un negocio dañado, un día después de que el ejército mexicano matara a Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho, en Guadalajara, Jalisco.

¿Qué han logrado 60 años de guerra contra las drogas?
l acuerdo busca vincular la formación académica con el ámbito deportivo profesional.

Firman Saraperos y UANE acuerdo de colaboración académica y deportiva
Ofrendas de flores, velas, fotos y billetes de dólar en un santuario dedicado a Jesús Malverde, un “narcosanto”, en Culiacán.

Lo que hay que saber sobre los cárteles que operan en México
El Kremlin ha recurrido a incentivos financieros masivos para atraer reclutas; este cartel en Moscú ofrece pagos de hasta 5,2 millones de rublos por el primer año de servicio por contrato.

Rusia ha arriesgado su estabilidad económica por la guerra