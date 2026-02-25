Universidad Autónoma de Coahuila abre convocatoria para la Maestría en Ciencia y Tecnología de Materiales 2026

La Universidad Autónoma de Coahuila, a través de la Facultad de Ciencias Químicas UAdeC, lanzó la convocatoria para ingresar a la Maestría en Ciencia y Tecnología de Materiales correspondiente al semestre agosto-diciembre 2026, dirigida a egresados de licenciaturas en ciencias exactas y áreas afines.

La invitación está abierta a profesionistas en Química, Ingeniería Química, Ingeniería Metalúrgica, Ingeniería de Materiales, Física, Matemáticas y disciplinas relacionadas. El periodo de registro concluye el 31 de mayo, misma fecha límite para cubrir el pago del examen psicométrico, con un costo de 600 pesos.

El proceso de selección contempla la aplicación del examen psicométrico el 8 de junio, el examen de conocimientos el 9 de junio y entrevistas el 10 de junio. Los resultados se publicarán del 22 al 26 de junio. Las inscripciones se realizarán del 3 al 14 de agosto y el inicio de clases está programado para el 17 de agosto.

El programa tiene como objetivo formar recursos humanos con preparación a nivel de posgrado y experiencia en investigación, capaces de integrarse a proyectos de investigación y desarrollo en sectores productivos y de servicios, así como desempeñarse en labores de docencia especializada en el área de ciencia y tecnología de materiales.

Entre los requisitos de ingreso se establece haber obtenido el grado de Licenciatura antes del 10 de agosto de 2026; de lo contrario, no podrá postularse la beca SECIHTI. Además, las y los aspirantes deberán presentar solicitud de ingreso, título y cédula profesional, certificado de estudios, carta de motivos, dos cartas de recomendación académica y currículum vitae.

También deberán aprobar el EXANI III, el examen de conocimientos y el psicométrico, así como comprobar dominio del idioma inglés con al menos 400 puntos en el TOEFL. Se solicita igualmente entregar dos fotografías, identificación oficial (INE) y CURP. En el caso de aspirantes extranjeros, la documentación deberá presentarse en formato digital, debidamente legalizada o apostillada.

Para más información, las personas interesadas pueden consultar la página de Facebook https://www.facebook.com/cytema.uadec, comunicarse al teléfono (844) 114 1528 o escribir al correo maestria_materiales@uadec.edu.mx.