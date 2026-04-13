Urge reforzar seguridad en cruces ferroviarios tras accidentes en Saltillo: IMMUS

Tras el percance que involucró a la empresa DM Control, el funcionario subrayó que, aunque la regulación ferroviaria es de competencia federal, es urgente mejorar las medidas de protección en los cruces que atraviesan la mancha urbana.

El titular del Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible (IMMUS), Víctor de la Rosa, señaló la necesidad de confinar las vías del tren en las zonas urbanas de Saltillo para evitar tragedias como el reciente choque entre una locomotora y una unidad de transporte de personal.

“Cualquier vida humana que perdamos en un accidente de tránsito, tráfico o de tren es un atentado contra la propia ciudad y contra la propia comunidad; no nos podemos permitir que eso siga ocurriendo”, afirmó De la Rosa.

El funcionario explicó que en la pirámide de movilidad el tren posee una ventaja física absoluta, por lo que respaldó la visión federal de confinar las vías para garantizar la seguridad de peatones y conductores en los cruces.

“No hay manera, más allá de cómo se deslinde la responsabilidad, de justificar absolutamente nada de lo que pasa, que es una desgracia; salir a trabajar y no volver a tu casa es que como sociedad estamos perdiendo a nuestros mejores elementos”, lamentó.

PREPARAN ARRANQUE DE NUEVAS RUTAS DE TRANSPORTE

Por otro lado, informó que el próximo lunes se lanzarán nuevas unidades de transporte bajo un estándar nacional de identificación metropolitana denominado “Rutas Saltillo” (RS), comenzando con las rutas 7 y 14 en esta primera fase.

Respecto a la nomenclatura de las unidades, detalló: “La cuenca de origen, porque todas y cada una de las rutas tienen un origen, hay un de dónde lleva a dónde lleva gente, y luego te dice los otros dos números de dónde a dónde se mueve”.

Finalmente, indicó que buscan ampliar los puntos de recarga de la tarjeta de transporte en cadenas de conveniencia, pues admitió que actualmente existe una barrera para el usuario al no contar con suficiente disponibilidad de recaudo.