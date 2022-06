Urgen atención psicológica a menores por caso Valentina

“Es un momento de duelo en donde va a haber tristeza, en donde va a haber enojo, en donde va a haber un poco de confusión, en donde se pueden presentar diferentes emociones y sentimientos constantemente, pero que a partir de la plática y a partir del acompañamiento, se pueda ir comprendiendo lo que sucedió y que pues se pueda continuar avanzando, es muy necesario que se tome el tema con paciencia, que incluso a lo mejor se pudiera dar una despedida interna de las y los compañeritos de de Valentina, en en su salón de clases con su maestro, para que se pueda expresar lo que se está sintiendo”, apuntó.

Sostiene que de no hacerlo, los menores podrían entrar en una atmósfera de ansiedad y estrés, porque no se sabe cómo manejar esto: “este tipo de situaciones cuando no se habla un mal, no se crean los puentes de diálogo y de comunicación para prevenir y atender futuras situaciones parecidas, porque entonces pareciera que hablar de la muerte o hablar de de situaciones violentas no está permitido, y entonces mandamos el mensaje de que de eso no se habla o eso no se debe de de trabajar y entonces este mensaje se puede perpetuar en situaciones de riesgo e ideaciones suicidas”, mencionó.

No obstante, la Secretaría de Educación de Coahuila ofreció dar terapias psicológicas individuales para cada uno de los alumnos, cuyos padres de familia así lo soliciten y brindar acompañamiento, tal como lo marca el Protocolo de Atención, Actuación y Prevención de Situaciones de Riesgo en las escuelas de Educación Básica del estado.