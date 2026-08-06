‘Ustedes no necesitan el curso, lo merecen’: preparan curso para parejas en Saltillo

La rutina, la falta de comunicación y las distracciones de la vida cotidiana pueden hacer que las parejas dejen de prestar atención a su relación, aseguraron Reginaldo Chapa y Eduardo Aldape, especialistas en desarrollo humano que retomarán en Saltillo un Curso para Parejas, después de aproximadamente una década de no impartirlo. Chapa explicó que comenzó a trabajar con este tipo de cursos desde 1994 y que durante alrededor de 20 años recorrieron diferentes estados de la República Mexicana, como San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz, Michoacán, Guerrero, Estado de México, Guanajuato y Jalisco. Ahora, junto con Aldape, buscan retomar esta actividad en Saltillo durante septiembre.

Con un programa de aproximadamente 19 horas distribuidas en dos días y medio, el curso está dirigido exclusivamente a personas que viven juntas como pareja. De acuerdo con los organizadores, la participación está planteada para ambos integrantes. RECUPERAR LA COMUNICACIÓN Para los especialistas, uno de los principales aspectos que deben atenderse dentro de una relación es la comunicación cotidiana. Aldape señaló que actualmente existen diversos distractores que pueden interferir en la convivencia, entre ellos el uso de dispositivos electrónicos, las redes sociales, las aplicaciones y otras actividades que pueden hacer que las parejas pierdan espacios para conversar. Como ejemplo, mencionó situaciones en las que dos personas salen juntas a comer, pero cada una permanece concentrada en su teléfono celular en lugar de aprovechar ese momento para conversar. “Ese momento es para conectar, es para la comunicación”, explicó Aldape. El especialista consideró que incluso acciones aparentemente sencillas, como preguntar cómo estuvo el día de la pareja, reconocerla o tener algún detalle, pueden formar parte de la convivencia que se va perdiendo con el paso del tiempo. Chapa agregó que la intención del curso es que las parejas puedan renovar su compromiso y recuperar el entusiasmo por su relación.

Además, buscan que encuentren herramientas que les permitan descubrir otras formas de vivir el matrimonio. UN CURSO PARA PAREJAS, NO SOLAMENTE PARA QUIENES TIENEN PROBLEMAS Los organizadores consideran que este tipo de espacios no debería ser exclusivo para parejas que atraviesan una crisis. Chapa planteó que, desde su perspectiva, todas las parejas pueden beneficiarse de trabajar en su relación y resumió el enfoque del curso con una frase: “Ustedes no necesitan el curso, ustedes lo merecen”. Una parte importante de la actividad serán las dinámicas que realizarán los participantes, pues buscan que las parejas puedan conversar y reflexionar sobre aspectos de su relación que posiblemente no han abordado. Chapa señaló que también se trabaja con experiencias personales que pueden influir en la manera en que una persona se relaciona con su pareja. Situaciones vividas durante la infancia pueden dejar heridas o afectar la percepción que cada persona tiene de sí misma y, posteriormente, influir en su relación. Estas experiencias pueden generar conflictos y luchas de poder dentro del matrimonio, por lo que el curso busca que los participantes identifiquen estos elementos y encuentren otras maneras de relacionarse. Aldape añadió que la intención también es que las parejas puedan “reavivar” la relación, recuperar detalles cotidianos y mantener la comunicación más allá de los primeros años de convivencia. UNA ACTIVIDAD QUE RETOMAN DESPUÉS DE 10 AÑOS Chapa explicó que el curso dejó de impartirse hace aproximadamente una década debido a que ambos comenzaron a trabajar en otros proyectos. Ahora decidieron retomarlo ante lo que consideran una necesidad de fortalecer las relaciones familiares, pues las condiciones actuales, como la inseguridad y la incertidumbre, pueden limitar la vida social y familiar, y terminar afectando también a las parejas. Asimismo, plantean que existe una percepción cada vez más negativa sobre el matrimonio y que algunas personas llegan a verlo con desánimo, cuando debería representar una oportunidad para crecer y desarrollarse. El proyecto es impulsado por Seminarios Empowerment, organización que ha trabajado previamente con parejas en este tipo de actividades. CURSO PARA PAREJAS EN SALTILLO La actividad está programada para septiembre y tendrá una duración aproximada de 19 horas, distribuidas de la siguiente manera:

Viernes 11 de septiembre: de 18:00 a 21:00 horas.Sábado 12 de septiembre: de 9:00 a 17:00 horas.Miércoles 16 de septiembre: de 9:00 a 17:00 horas. Los organizadores señalaron que el grupo permanecerá unido durante las jornadas y que el programa contempla diferentes bloques de actividades y dinámicas. El costo será simbólico y, por el momento, la sede está pendiente de confirmarse. El cupo inicial será de aproximadamente 40 parejas, aunque los organizadores indicaron que podrían buscar un espacio más grande si existe una demanda superior. Para registrarse, las parejas pueden comunicarse mediante WhatsApp al (844) 103 0017, proporcionando su nombre y confirmando su asistencia. Para Chapa y Aldape, el objetivo final va más allá de trabajar únicamente en la relación de pareja: consideran que fortalecer esos vínculos puede repercutir en la convivencia familiar y, posteriormente, en otros ámbitos de la vida. “Nuestra filosofía y nuestra misión están orientados a crear una comunidad mejor que la que encontramos”, expresó Chapa. Aldape señaló que una relación de pareja sana puede convertirse en uno de los pilares para la convivencia familiar, por lo que llamó a no esperar a que exista un conflicto grave para buscar herramientas que permitan mejorar la comunicación y la convivencia.