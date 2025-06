‘Vamos a cambiar’: Ramos Arizpe lanza nueva ruta gratuita de transporte con camiones modernos

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino anunció la puesta en marcha de una nueva ruta gratuita en Ramos Arizpe , operada con camiones modelo 2025, que beneficiará tanto a estudiantes como a cualquier ciudadano. Además, advirtió a los actuales concesionarios que, de no mejorar su servicio, el gobierno tomará otras medidas.

TE PUEDE INTERESAR: Arteaga refuerza medidas de seguridad ante temporada de lluvias y auge de senderismo

Actualmente, el sistema se divide principalmente en dos rutas —la Blanca Estela y la Mirador Analco— que, según Gutiérrez, han sido foco constante de quejas ciudadanas. “Ya he estado en reuniones con los dos grupos. Se les pidieron los lineamientos, pero si no actúan y si no cambian, vamos a cambiar, y vamos a trabajar de diferente forma”, advirtió.

CAMIONES NUEVOS, GRATUITOS Y CON TECNOLOGÍA

“Ya nos llegaron unos camiones nuevos... vamos a hacer una de las nuevas rutas y uno de los nuevos sistemas con los nuevos camiones que nos llegaron gracias a nuestro amigo el Gobernador y a la ciudadanía de Ramos Arizpe”, indicó el alcalde.

La ruta comenzará a operar antes del nuevo ciclo escolar, en julio, y tendrá un recorrido estratégico que incluye desde el Plan de Guadalupe hasta Santa María, pasando por zonas escolares y habitacionales.

“Vamos a hacer la ruta estudiantil... va a manejarse lo que todo es todo el Plan de Guadalupe hasta llegar hasta lo que es la calle del Al Súper, baja por el bulevar hasta llegar otra vez al Plan de Guadalupe y se va a ir hasta el CECyTEC y la UPRA”, mencionó.

Gutiérrez explicó que el transporte será gratuito para todos: “Vamos a manejar un transporte gratuito con los camiones nuevos 2025... son largos, son de mucha comodidad, traen lugares para discapacitados, hay lugares para personas de la tercera edad. Vamos a dar el transporte completamente gratuito a todo el personal que se suba”.