Vecinos de Saltillo reportan que Desarrollo Urbano vigilará el campo de golf de Lomas de Lourdes

La Organización de Vecinas y Vecinos de Saltillo informó que, tras una audiencia pública, la Dirección de Desarrollo Urbano confirmó que el predio conocido como Campo de Golf, ubicado en Lomas de Lourdes, no cuenta con permisos de construcción. De acuerdo con el colectivo, la autoridad municipal se mantendrá vigilante ante posibles obras sin autorización en el terreno, cuya superficie supera las 42 hectáreas. Esto se realizará en coordinación con los habitantes, quienes llevarán a cabo labores de vigilancia ciudadana.

Los residentes buscan que estos terrenos sean protegidos como área de reserva, ante la crisis de agua que enfrenta Saltillo y la necesidad de conservar espacios naturales que contribuyan a la captación y filtración de lluvia. Por su cercanía con la sierra Zapalinamé, la zona es considerada importante para la recarga de los mantos acuíferos que abastecen a la capital. Según los vecinos, el plano original del fraccionamiento contemplaba que parte de estos terrenos tuviera un uso destinado a áreas verdes. Sin embargo, señalaron que modificaciones posteriores al uso de suelo permitieron aumentar la densidad habitacional, lo que generó preocupación en el sector. Durante la reunión, la organización también dio seguimiento al caso del predio Laguna del Rey, en la colonia La Salle, donde se ha planteado sustituir el uso habitacional unifamiliar por un complejo de 100 departamentos y áreas comerciales. De acuerdo con lo expuesto por los residentes, la propuesta representaría un incremento del 138 por ciento en la densidad permitida, lo que podría generar presión sobre los servicios de agua y drenaje.

Al respecto, Desarrollo Urbano precisó que el proyecto deberá ajustarse al número de viviendas y a la densidad establecidos para la clasificación H3 del Plan Director 2020. Cualquier modificación al uso o destino del suelo deberá contar con la autorización correspondiente y considerar la participación vecinal. Armando López Romero, coordinador de la organización, señaló que el colectivo continuará dando seguimiento a ambos casos ante las instancias municipales. “No estamos en contra del desarrollo; solo estamos pidiendo que se haga con orden, legalidad y tomando en cuenta a quienes vivimos en las colonias. El futuro de nuestro territorio no puede decidirse sin información ni participación vecinal”, afirmó. El colectivo indicó que mantendrá comunicación con la dependencia municipal para conocer los avances y dar seguimiento a los compromisos relacionados con ambos predios.