Videos y testigos exhiben recorrido del sujeto que le quitó la vida a un taxista en Ramos Arizpe

Juan Cudberto “N”, acusado de asesinar a un taxista en Ramos Arizpe, Coahuila, fue ingresado al penal tras la audiencia en la que el Ministerio Público presentó decenas de pruebas en su contra.

Los hechos ocurrieron la tarde-noche del sábado 11 de octubre, cuando el imputado sostuvo un conflicto familiar con su pareja, Carolina, en la colonia Gaspar. Durante la discusión, la amenazó de muerte con un arma de fuego y manifestó que sentía odio hacia su anterior pareja, ya que se desempeña como taxista y quería atentar contra uno de ellos.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Estás listo? Saltillo se prepara para el Festival Ánimas del Desierto 2025 con más de 70 actividades culturales

Tras la agresión, Juan salió de su domicilio con una maleta negra, donde ocultaba una pistola calibre .22 y herramientas. Cámaras de seguridad en la colonia Gaspar Valdés y en el bulevar Fundadores permitieron a las autoridades seguir su recorrido. Se le captó llegando al centro comercial Mi Plaza Mirasierra, donde abordó un taxi Nissan Tsuru amarillo alrededor de las 22:15 horas.

Minutos después, el vehículo llegó al bulevar Francisco R. Alanís, frente a la empresa Motus. Testigos relataron que escucharon un estruendo proveniente del taxi; un hombre de tez morena y cabello corto descendió, se dirigió a la puerta del conductor, atacó al chofer y lo dejó tirado en el pavimento con heridas sangrantes. Luego, el agresor abordó nuevamente el taxi y se retiró a exceso de velocidad.

Videos obtenidos en el parque industrial muestran otra secuencia del taxi circulando entre las 22:30 y 22:45 horas por la carretera Monterrey–Saltillo.

El domingo 12 de octubre, Juan se presentó en casa de su hermana Aracely en Monterrey, donde confesó el crimen. Ese mismo día, bajo estado de ebriedad, acosó sexualmente a sus sobrinas, por lo que fue expulsado de la vivienda. Posteriormente se mudó a Escobedo, Nuevo León, donde fue detenido mediante una orden de aprehensión.

La víctima, Jesús Abel Garza Solís, recibió dos disparos de arma de fuego calibre 9 milímetros. El Ministerio Público solicitó prisión preventiva ante la jueza de la Sala Penal Número 8, Anayansin Adame Olmedo, argumentando riesgo de fuga y su historial penitenciario. Se le dictó prisión preventiva oficiosa y la segunda audiencia de vinculación a proceso se programó para el próximo 25 de octubre.