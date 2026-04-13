Vinculan a operador tras choque ferroviario con saldo mortal en Saltillo

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Saltillo
/ 13 abril 2026
    Vinculan a operador tras choque ferroviario con saldo mortal en Saltillo
    Además de un muerto, el accidente dejó al menos 15 lesionados. VANGUARDIA

Autoridad judicial impone medidas cautelares y fija plazo de investigación por accidente que dejó múltiples heridos

Un juez de control determinó vincular a proceso penal a Luis Fernando “N”, quien permanece hospitalizado, por su presunta responsabilidad en los delitos de homicidio culposo y lesiones gravísimas, tras el choque entre un transporte de personal y un tren ocurrido la madrugada del pasado jueves en Saltillo

El accidente dejó como saldo una persona sin vida y al menos 15 trabajadores lesionados, varios de ellos en estado delicado, lo que derivó en la apertura de la causa penal 0671/2026.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/detienen-a-cinco-personas-en-saltillo-tras-operativos-del-c2-video-JJ19986539

La resolución fue emitida el sábado por la jueza Anayansin Adame Olmedo, quien consideró que existen elementos suficientes para iniciar el proceso legal en contra del imputado.

MEDIDAS CAUTELARES Y PLAZO DE INVESTIGACIÓN

Como parte de las disposiciones judiciales, se estableció que el acusado deberá presentarse de manera periódica ante la Unidad de Medidas Cautelares de Saltillo, una vez que sea dado de alta médica.

Esta medida permanecerá vigente durante los cuatro meses fijados para el desarrollo de la investigación complementaria, periodo en el que se integrarán mayores elementos para el esclarecimiento del caso.

De acuerdo con las primeras indagatorias, el percance ocurrió cuando el operador del camión de la empresa DM Control circulaba sobre el bulevar Vito Alessio Robles, en dirección de norte a sur, trasladando a trabajadores de la empresa General Motors hacia su jornada laboral.

El impacto con el tren generó una movilización de cuerpos de emergencia y evidenció la gravedad del siniestro, considerado uno de los más relevantes en la zona en fechas recientes.

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