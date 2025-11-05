Vinculan a proceso a cuatro tras millonario robo de catalizadores en Ramos Arizpe

Tres guardias de seguridad y un presunto empleado de la empresa PUREM S.A. de C.V., en Ramos Arizpe, fueron detenidos tras participar en un millonario robo.

Los involucrados, identificados como Germán ¨N¨, Martina ¨N¨, Jesús Adalberto ¨N¨ y Ciro ¨N¨, fueron ingresados a los penales varonil y femenil correspondientes. Germán ¨N¨ enfrenta acusación por robo agravado de cuantía mayor, mientras que los otros tres, pertenecientes a la empresa de seguridad Servicom, son señalados por robo con quebrantamiento de confianza.

TE PUEDE INTERESAR: Hallan sin vida a trailero dentro de su unidad en gasolinera de la Saltillo-Monterrey

El incidente se descubrió la noche del 2 de noviembre, cuando el jefe de seguridad, César David González, observó movimientos sospechosos desde su laptop, conectada a las cámaras de circuito cerrado. Detectó que los vigilantes de turno permitieron el acceso al área de expansión a una camioneta Chevrolet Captiva, color arena.

De inmediato, González contactó al área operativa de la compañía, donde se le informó que había sido amenazado de muerte por tres de sus compañeros, quienes le advirtieron que el conductor de la camioneta portaba un arma.

El jefe de seguridad alertó a elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de Ramos Arizpe. Los agentes esperaron a que la camioneta abandonara la planta, en la que viajaban tres guardias de Servicom y un civil. En la parte trasera transportaban 152 piezas de ensambles de catalizador sustraídas del interior de la empresa.

Al llegar al lugar, empleados de la compañía confirmaron el robo. Dado que los domingos no hay personal laborando, se solicitó el arresto de los implicados.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: dan cristalazo y saquean tienda de conveniencia en Zaragoza

Durante la mañana del miércoles, los detenidos fueron presentados ante un juez penal de la sala número cuatro. El representante legal de la empresa, Raúl Azpeitea Silva, y el agente del Ministerio Público, Juan Fidencio Obregón, informaron que el monto del robo asciende a 1 millón 409 mil pesos.

Los acusados se negaron a declarar. Tres de ellos —Germán ¨N¨ , Ciro ¨N¨ y Jesús Adalberto ¨N¨ — ya fueron vinculados a proceso, mientras que la defensa de Martina ¨N¨ solicitó un plazo de 144 horas para presentar medios de prueba.