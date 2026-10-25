Vuelca tras chocar ebrio y deja tres vehículos destrozados en Saltillo

Una noche de excesos terminó en una aparatosa volcadura y cuantiosos daños materiales en la colonia Prados de San José, en Saltillo, donde un conductor presuntamente bajo los efectos del alcohol perdió el control de su automóvil tras impactarse contra otro vehículo que terminó sirviéndole como rampa. La unidad volcó y se deslizó cerca de diez metros sobre el techo, hasta estrellarse contra un tercer automóvil estacionado. Pese a lo aparatoso del percance, el responsable resultó ileso, aunque fue detenido y deberá responder por los daños ocasionados.

El accidente ocurrió alrededor de las 03:00 horas, en el cruce de las calles La Huasteca y Del Reloj, donde el conductor de un Kia Optima se impactó inicialmente contra un Fiat. La fuerza de la colisión provocó que el vehículo golpeado funcionara como una especie de rampa, haciendo que el Kia se elevara y terminara volcado sobre el techo.

Sin detenerse ahí, el automóvil continuó desplazándose aproximadamente diez metros en esa posición, hasta que finalmente se estrelló contra un Chevrolet Chevy que se encontraba estacionado. La secuencia de impactos dejó daños en las unidades involucradas y llamó la atención de vecinos del sector, quienes presenciaron las consecuencias del aparatoso accidente.