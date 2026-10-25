Vuelca tras chocar ebrio y deja tres vehículos destrozados en Saltillo
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El percance ocurrió durante la madrugada en el cruce de las calles La Huasteca y Del Reloj; el costo total podría superar los 60 mil pesos al incluir multas, grúa y corralón
Una noche de excesos terminó en una aparatosa volcadura y cuantiosos daños materiales en la colonia Prados de San José, en Saltillo, donde un conductor presuntamente bajo los efectos del alcohol perdió el control de su automóvil tras impactarse contra otro vehículo que terminó sirviéndole como rampa.
La unidad volcó y se deslizó cerca de diez metros sobre el techo, hasta estrellarse contra un tercer automóvil estacionado. Pese a lo aparatoso del percance, el responsable resultó ileso, aunque fue detenido y deberá responder por los daños ocasionados.
El accidente ocurrió alrededor de las 03:00 horas, en el cruce de las calles La Huasteca y Del Reloj, donde el conductor de un Kia Optima se impactó inicialmente contra un Fiat. La fuerza de la colisión provocó que el vehículo golpeado funcionara como una especie de rampa, haciendo que el Kia se elevara y terminara volcado sobre el techo.
Sin detenerse ahí, el automóvil continuó desplazándose aproximadamente diez metros en esa posición, hasta que finalmente se estrelló contra un Chevrolet Chevy que se encontraba estacionado. La secuencia de impactos dejó daños en las unidades involucradas y llamó la atención de vecinos del sector, quienes presenciaron las consecuencias del aparatoso accidente.
A pesar de la magnitud del percance, el conductor del Kia logró salir por sus propios medios y no requirió traslado hospitalario. Sin embargo, al arribar al lugar, elementos de Tránsito Municipal realizaron las diligencias correspondientes y determinaron que presuntamente conducía en estado de ebriedad, por lo que procedieron a detenerlo y ponerlo a disposición del Ministerio Público.
De acuerdo con la evaluación preliminar, los daños materiales en los vehículos superarían los 30 mil pesos. A esta cantidad se sumarían las multas por conducir bajo los efectos del alcohol, así como los gastos derivados del servicio de grúa y la estancia en el corralón, por lo que el costo total podría rebasar los 60 mil pesos.