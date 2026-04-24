Vuelca con todo y tortillas tras quedarse dormido al volante, en Saltillo

En Saltillo, un accidente vial se registró la mañana de este viernes en el bulevar Fundadores, a la altura de la bajada del puente de Mirasierra, con dirección a Arteaga, donde un conductor perdió el control de su vehículo y terminó volcado.

De acuerdo con el reporte, el conductor fue identificado como Juan Heriberto ¨N¨, de 51 años de edad, quien presuntamente se quedó dormido mientras manejaba.