Vuelca con todo y tortillas tras quedarse dormido al volante, en Saltillo
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El hombre transportaba tortillas para su distribución cuando ocurrió el accidente al momento de perder el control
En Saltillo, un accidente vial se registró la mañana de este viernes en el bulevar Fundadores, a la altura de la bajada del puente de Mirasierra, con dirección a Arteaga, donde un conductor perdió el control de su vehículo y terminó volcado.
De acuerdo con el reporte, el conductor fue identificado como Juan Heriberto ¨N¨, de 51 años de edad, quien presuntamente se quedó dormido mientras manejaba.
El vehículo involucrado es un Volkswagen Sportvan, el cual se impactó contra el muro de contención antes de volcar sobre la vía.
Tras el impacto, automovilistas que circulaban por el lugar realizaron el reporte a los números de emergencia, lo que movilizó a elementos de auxilio y autoridades de tránsito.
A la llegada de los paramédicos, el conductor fue valorado en el sitio sin que se reportaran lesiones de gravedad; el área fue asegurada para evitar otro percance.
Se informó que el hombre transportaba tortillas al momento del accidente. Autoridades tomaron conocimiento de los hechos y ordenaron el retiro del vehículo.