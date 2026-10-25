Vuelca conductora tras dormitar al volante en Ramos Arizpe

Una conductora terminó volcada sobre el bulevar Miguel Ramos Arizpe, frente a la empresa Deacero en Ramos Arizpe, luego de perder el control de su vehículo presuntamente tras quedarse dormida mientras circulaba por la vialidad.

El accidente involucró a un Nissan Sentra modelo 2023, conducido por Olivia Carolina ¨N¨, de 32 años, quien dijo tener su domicilio en la colonia Oceanía.