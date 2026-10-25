Vuelca conductora tras dormitar al volante en Ramos Arizpe
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La mujer, de 32 años, circulaba de norte a sur cuando ocurrió el percance; tras el impacto, manifestó dolor en el tórax y permaneció en el sitio para las diligencias correspondientes
Una conductora terminó volcada sobre el bulevar Miguel Ramos Arizpe, frente a la empresa Deacero en Ramos Arizpe, luego de perder el control de su vehículo presuntamente tras quedarse dormida mientras circulaba por la vialidad.
El accidente involucró a un Nissan Sentra modelo 2023, conducido por Olivia Carolina ¨N¨, de 32 años, quien dijo tener su domicilio en la colonia Oceanía.
De acuerdo con lo señalado por la conductora, circulaba de norte a sur cuando dormitó al volante, lo que provocó que perdiera el control de la unidad y terminara volcada sobre la carpeta asfáltica.
Tras el percance, la mujer manifestó dolor en el tórax. Sin embargo, al momento del accidente portaba el cinturón de seguridad, lo que pudo ayudar a reducir las consecuencias del impacto.
La conductora permaneció en el lugar mientras las autoridades municipales realizaban las diligencias correspondientes para tomar conocimiento de lo ocurrido.