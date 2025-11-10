Vuelca tráiler cargado de piezas automotrices en el libramiento Norponiente; tráfico afectado
El accidente obligó a detener la circulación en ambos sentidos mientras se retiraba la carga y se aseguraba la zona
Volcado sobre su costado derecho, en el kilómetro 5 del libramiento Norponiente, terminó un tráiler cargado con piezas metálicas automotrices, algunas de las cuales quedaron esparcidas sobre el pavimento y posteriormente fueron recogidas por personal de la empresa transportista.
Alrededor de la 13:00 horas se registró el accidente del transporte perteneciente a la empresa 4 On the Go. Testigos y otros conductores que circulaban por la zona dieron aviso al número de emergencias 911.
Al lugar arribó una unidad de urgencias médicas asignada a la carretera, cuyos paramédicos atendieron al operador. Este no presentaba lesiones de consideración y decidió permanecer en el sitio del percance.
Elementos de la Guardia Nacional tomaron conocimiento de lo ocurrido y se esperó a que la mercancía fuera trasladada a otro camión para continuar su ruta, mientras la aseguradora atendía los daños derivados del accidente.
La zona resultó afectada en ambos sentidos. Mientras llegaba la grúa y se realizaban las maniobras de retiro, el tráfico permaneció detenido de manera intermitente, permitiendo el paso de una cantidad limitada de vehículos por cada dirección.