Vuelca tráiler cargado de piezas automotrices en el libramiento Norponiente; tráfico afectado

Saltillo
/ 10 noviembre 2025
    Vuelca tráiler cargado de piezas automotrices en el libramiento Norponiente; tráfico afectado
    La circulación se vio interrumpida en ambos sentidos mientras se realizaban las maniobras de limpieza y retiro de la carga. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

El accidente obligó a detener la circulación en ambos sentidos mientras se retiraba la carga y se aseguraba la zona

Volcado sobre su costado derecho, en el kilómetro 5 del libramiento Norponiente, terminó un tráiler cargado con piezas metálicas automotrices, algunas de las cuales quedaron esparcidas sobre el pavimento y posteriormente fueron recogidas por personal de la empresa transportista.

Alrededor de la 13:00 horas se registró el accidente del transporte perteneciente a la empresa 4 On the Go. Testigos y otros conductores que circulaban por la zona dieron aviso al número de emergencias 911.

TE PUEDE INTERESAR: Conductor de tráiler se queda dormido, pierde el control y se lleva barrera de contención en la carretera a Torreón

$!Paramédicos atendieron al operador del tráiler, quien no sufrió lesiones graves.
Paramédicos atendieron al operador del tráiler, quien no sufrió lesiones graves. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

Al lugar arribó una unidad de urgencias médicas asignada a la carretera, cuyos paramédicos atendieron al operador. Este no presentaba lesiones de consideración y decidió permanecer en el sitio del percance.

$!Personal de la empresa transportista recolectó las piezas metálicas esparcidas tras el accidente.
Personal de la empresa transportista recolectó las piezas metálicas esparcidas tras el accidente. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

Elementos de la Guardia Nacional tomaron conocimiento de lo ocurrido y se esperó a que la mercancía fuera trasladada a otro camión para continuar su ruta, mientras la aseguradora atendía los daños derivados del accidente.

$!Elementos de la Guardia Nacional supervisan el traslado de la mercancía a otro camión para continuar su ruta.
Elementos de la Guardia Nacional supervisan el traslado de la mercancía a otro camión para continuar su ruta. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

La zona resultó afectada en ambos sentidos. Mientras llegaba la grúa y se realizaban las maniobras de retiro, el tráfico permaneció detenido de manera intermitente, permitiendo el paso de una cantidad limitada de vehículos por cada dirección.

Temas


accidentes viales
Tráfico
Última hora Saltillo

Localizaciones


Saltillo

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Emanuel Olache, explicó que las variaciones de temperatura y el uso de calentadores domésticos influyen en el aumento de días con mala calidad del aire durante la temporada invernal.

Aumentan días con mala calidad del aire por variaciones de temperatura y uso de calentadores: Dirección de Medio Ambiente de Saltillo
Autoridades municipales acudieron al lugar para dialogar con los manifestantes y acordar medidas preventivas.

Instalará Ayuntamiento de Saltillo mesa de trabajo para gestionar puente peatonal en Lomas del Sur
El instituto hace un llamado a completar esquemas de vacunación por la temporada de frío.

IMSS Coahuila llama a reforzar la vacunación para prevenir neumonía
El director general del COBAC informó que cerca del 10 por ciento del personal docente trabaja con contratos temporales desde hace siete años, debido a la falta de recursos federales y a la ausencia de concursos para otorgar plazas.

Desde 2018, 10% de docentes del Colegio de Bachilleres de Coahuila trabaja sin plaza
La presidenta del Congreso de Coahuila, Luz Elena Morales, destacó que la entidad solo cuenta con tres proyectos federales en el Presupuesto de Egresos 2026, por lo que será necesario continuar con la gestoría desde el Gobierno estatal y el Congreso local.

Coahuila deberá mantener gestión por falta de nuevos proyectos federales: Luz Elena Morales
La Sedu de Coahuila recuerda que los estudios cursados sin RVOE carecen de validez oficial y no permiten titularse ni continuar con posgrado.

Estudiantes de Coahuila pueden denunciar irregularidades con RVOE; conoce cómo
true

POLITICÓN: Reiteran reclamo en Durango por ‘extorsión’ de la CATEM; piden no bajar la guardia en Coahuila
Un atolototote

Un atolototote