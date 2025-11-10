Vuelca tráiler cargado de piezas automotrices en el libramiento Norponiente; tráfico afectado

Volcado sobre su costado derecho, en el kilómetro 5 del libramiento Norponiente, terminó un tráiler cargado con piezas metálicas automotrices, algunas de las cuales quedaron esparcidas sobre el pavimento y posteriormente fueron recogidas por personal de la empresa transportista.

Alrededor de la 13:00 horas se registró el accidente del transporte perteneciente a la empresa 4 On the Go. Testigos y otros conductores que circulaban por la zona dieron aviso al número de emergencias 911.

