¿Ya te vacunaste contra el sarampión? Instalarán módulo en la Ruta Recreativa de Saltillo este 15 de febrero

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 14 febrero 2026
    ¿Ya te vacunaste contra el sarampión? Instalarán módulo en la Ruta Recreativa de Saltillo este 15 de febrero
    El módulo de vacunación se instalará en la explanada del Ateneo Fuente durante la Ruta Recreativa de este domingo. CORTESÍA

El Ayuntamiento de Saltillo habilitará un módulo de vacunación contra el sarampión en la explanada del Ateneo Fuente durante la Ruta Recreativa, dirigido a menores y personas hasta 49 años con esquema incompleto

Con el objetivo de reforzar la cobertura de inmunización y prevenir posibles brotes de sarampión, el Gobierno Municipal de Saltillo anunció la instalación de un módulo de vacunación este domingo 15 de febrero, en el marco de la Ruta Recreativa.

El puesto de aplicación estará ubicado en la explanada del Ateneo Fuente y operará a partir de las 8:00 de la mañana. El servicio se mantendrá activo hasta las 12:00 horas, cuando concluya la jornada recreativa, o antes en caso de agotarse las dosis disponibles.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo refuerza seguridad en bancos y cajeros con policías y binomios caninos K9

De acuerdo con el director de Salud Pública Municipal, Rubén Rodríguez Lindsay, la campaña está enfocada principalmente en niñas y niños de 6, 12 y 18 meses de edad, así como en menores de 1 a 10 años que no hayan completado su esquema de dos dosis.

Asimismo, se atenderá a personas de entre 10 y 49 años que no tengan certeza de haber recibido la vacuna o que cuenten con la cartilla de vacunación incompleta. El funcionario destacó la importancia de revisar el historial de inmunización y aprovechar este tipo de jornadas para regularizarlo.

Las autoridades municipales exhortaron a la ciudadanía a acudir con su cartilla nacional de salud para facilitar el registro y verificación de las dosis aplicadas. Subrayaron que la vacunación es una de las medidas más efectivas para prevenir enfermedades contagiosas como el sarampión, especialmente en espacios de convivencia familiar.

Con esta acción, el Ayuntamiento busca acercar los servicios de salud a la población en un entorno accesible y de alta afluencia, promoviendo la prevención y el cuidado colectivo durante las actividades dominicales.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Sarampión
Vacunación

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
AMLO: Adulado

AMLO: Adulado
true

POLITICÓN: El ruido vino desde adentro... y cayó Marx Arriaga
Coahuila tiene la novena tasa más alta de matrimonios y la cuarta más alta de divorcios por cada mil habitantes en México.

Figura Coahuila en el top 10 de matrimonios... y en el de divorcios
Autoridades de diferentes órdenes realizaron el operativo

Catean agencia de viajes en Saltillo
Clínicas particulares y farmacias de Saltillo indicaron que actualmente no cuentan con la vacuna contra el sarampión.

Vacuna contra el sarampión no está disponible actualmente en clínicas y farmacias privadas de Saltillo
El sindicato titular del contrato colectivo exigirá condiciones justas para los trabajadores.

Monclova: autorizan al sindicato estar en la subasta que definirá el futuro de AHMSA
El “oído de avión” es un término genérico que engloba diversos síntomas.

Por qué duelen los oídos en los aviones y cómo prevenirlo
Despertarse con energía no depende únicamente de la cantidad de horas dormidas, sino de la calidad del descanso.

¿Te despiertas agotado? El celular sabotea tu sueño