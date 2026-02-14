¿Ya te vacunaste contra el sarampión? Instalarán módulo en la Ruta Recreativa de Saltillo este 15 de febrero

Con el objetivo de reforzar la cobertura de inmunización y prevenir posibles brotes de sarampión, el Gobierno Municipal de Saltillo anunció la instalación de un módulo de vacunación este domingo 15 de febrero, en el marco de la Ruta Recreativa.

El puesto de aplicación estará ubicado en la explanada del Ateneo Fuente y operará a partir de las 8:00 de la mañana. El servicio se mantendrá activo hasta las 12:00 horas, cuando concluya la jornada recreativa, o antes en caso de agotarse las dosis disponibles.

De acuerdo con el director de Salud Pública Municipal, Rubén Rodríguez Lindsay, la campaña está enfocada principalmente en niñas y niños de 6, 12 y 18 meses de edad, así como en menores de 1 a 10 años que no hayan completado su esquema de dos dosis.

Asimismo, se atenderá a personas de entre 10 y 49 años que no tengan certeza de haber recibido la vacuna o que cuenten con la cartilla de vacunación incompleta. El funcionario destacó la importancia de revisar el historial de inmunización y aprovechar este tipo de jornadas para regularizarlo.

Las autoridades municipales exhortaron a la ciudadanía a acudir con su cartilla nacional de salud para facilitar el registro y verificación de las dosis aplicadas. Subrayaron que la vacunación es una de las medidas más efectivas para prevenir enfermedades contagiosas como el sarampión, especialmente en espacios de convivencia familiar.

Con esta acción, el Ayuntamiento busca acercar los servicios de salud a la población en un entorno accesible y de alta afluencia, promoviendo la prevención y el cuidado colectivo durante las actividades dominicales.