Salud Coahuila descarta brote masivo de sarampión en la entidad

Coahuila
/ 6 enero 2026
    Eliud Aguirre, secretario de Salud de Coahuila, pidió a la población consultar fuentes oficiales para evitar alarmas innecesarias sobre el sarampión. FOTO: MANUEL RODRÍGUEZ

El secretario de Salud de Coahuila, Eliud Aguirre, desmintió versiones sobre un supuesto brote masivo de sarampión en la entidad

El secretario de Salud de Coahuila, Eliud Aguirre, desmintió las versiones que circulan sobre un supuesto brote masivo de sarampión en la entidad. El funcionario precisó que la cifra real es significativamente menor a lo reportado en algunos medios.

“Leí una nota de que había 500 y pico de casos de sarampión y la realidad no sé de dónde sacaron esa información”, declaró Aguirre. El secretario pidió a la población consultar fuentes oficiales para evitar alarmas innecesarias.

Según datos del Sistema Único de Vigilancia Epidemiológica (SUIVE), el estado registra únicamente 55 casos. El funcionario subrayó que desde septiembre no se han presentado nuevos contagios en Coahuila.

Aguirre detalló que gran parte de estos registros fueron importados, destacando un brote en Piedras Negras. Allí, trabajadores agrícolas provenientes de Chihuahua llegaron infectados a una bodega, contagiando a un grupo de 33 personas.

Asimismo, se detectaron 7 casos derivados de una familia que viajó desde el condado de Lubbock, Texas. “Había un gran brote de casos allá; una familia llegó de vacaciones a visitar familiares en Piedras Negras y contagiaron a 7 personas”, explicó.

Finalmente, el secretario exhortó a los padres de familia a completar los esquemas de vacunación de los menores. Aseguró que los centros de salud cuentan con el biológico suficiente para atender de manera gratuita a quienes lo requieran.

Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

