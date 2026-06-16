Se agotan estampitas y álbumes del Mundial 2026 en Saltillo; aficionados recorren tiendas para encontrarlos
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Oxxo, 7-Eleven y Farmacias Guadalajara reportan desabasto de sobres y álbumes del Mundial 2026 ante la alta demanda de coleccionistas
La fiebre por el Mundial 2026 se siente en Saltillo. Sobres de estampas y álbumes oficiales de Panini se han convertido en productos difíciles de encontrar en tiendas de conveniencia y farmacias, donde empleados reportan semanas sin recibir surtido o inventarios que se agotan apenas llegan a los estantes.
Un recorrido realizado por VANGUARDIA en sucursales de Oxxo, 7-Eleven y Farmacias Guadalajara encontró un panorama similar: alta demanda, escasez de producto y poca certeza sobre las fechas de reabastecimiento.
En diversas tiendas Oxxo consultadas, los trabajadores coincidieron en que las estampas del Mundial sí forman parte de su catálogo habitual, pero actualmente no cuentan con existencias. “Sí las vendemos, pero no han llegado”, comentó una empleada.
Mientras que otro trabajador aseguró que el problema es generalizado y que llevan semanas esperando nuevo surtido. “Nosotros ya tenemos dos semanas o más que no llegan”, señaló.
En otra sucursal, personal indicó que los pedidos de mercancía suelen recibirse los martes y viernes, aunque recientemente los sobres y álbumes del Mundial no han sido incluidos en los embarques. “No, y cuando llegan se vuelan, porque la gente anda buscando”, comentó una trabajadora.
La situación se repite en 7-Eleven, donde las estampitas también se agotaron días después de llegar a los anaqueles. Según explicó una empleada, los álbumes y sobres permanecen poco tiempo disponibles. “Llegaron como unas cinco, y se acaban a los 3 días”, indicó.
En Farmacias Guadalajara el panorama tampoco es alentador para los coleccionistas. Personal consultado informó que los productos del Mundial llegaron únicamente en dos ocasiones y desde entonces no han vuelto a recibir surtido. Añadieron que el desabasto parece extenderse a otras sucursales de la cadena.
PANINI CONFIRMA ALTA DEMANDA
Donde todavía es posible encontrar producto es en la tienda Panini ubicada en la Plaza de la Tecnología, aunque el inventario también comienza a resentir la demanda. “Sí, pero ya nos quedan muy pocas”, reconoció personal de la tienda.
De acuerdo con el establecimiento, tras un primer pedido importante, los embarques posteriores comenzaron a llegar en cantidades menores. “Después del primer pedido que se hizo, yo creo que un pedido muy grande, después de ahí nos empezaron a mandar pedidos muy pequeños, de 15 a 20 cajas”, explicaron.
La demanda ha sido constante desde el lanzamiento del álbum, con compradores que adquieren desde algunos sobres hasta cajas completas. “Todos los días es de álbumes del mundial, sobres del mundial, y se llevan desde 10 hasta 100, hasta dos cajas”, señalaron. Incluso estiman que entre 200 y 300 personas acuden diariamente a preguntar o comprar productos relacionados con la colección mundialista.
¿LLEGARÁN MÁS ESTAMPITAS?
La buena noticia para los coleccionistas es que Panini sí espera recibir más mercancía durante las próximas semanas. Aunque no existe una fecha exacta, señalaron que los reabastecimientos suelen llegar entre miércoles y viernes, por lo que los viernes y sábados suelen ser los días con mayores posibilidades de encontrar producto disponible.
Además de los sobres, la tienda reporta una creciente actividad de intercambio entre aficionados que buscan completar sus álbumes. “Porque ya cuando les faltan muy pocos buscan las estampas sueltas”, explicaron.
MÁS FIEBRE QUE EN MUNDIALES ANTERIORES
Para quienes atienden diariamente a los coleccionistas, el entusiasmo generado por la Copa del Mundo de 2026 parece incluso superior al observado en algunos torneos anteriores. “Siento que los gustos se actualizan, ahorita muchos niños son los que están con la fiebre”, comentó un trabajador.
Según su percepción, mientras en ediciones anteriores predominaban adolescentes y adultos, actualmente son muchos los niños quienes buscan sobres y álbumes impulsados por la popularidad de las figuras actuales del futbol internacional.