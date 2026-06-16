Se agotan estampitas y álbumes del Mundial 2026 en Saltillo; aficionados recorren tiendas para encontrarlos

Un recorrido realizado por VANGUARDIA en sucursales de Oxxo, 7-Eleven y Farmacias Guadalajara encontró un panorama similar: alta demanda, escasez de producto y poca certeza sobre las fechas de reabastecimiento.

La fiebre por el Mundial 2026 se siente en Saltillo. Sobres de estampas y álbumes oficiales de Panini se han convertido en productos difíciles de encontrar en tiendas de conveniencia y farmacias, donde empleados reportan semanas sin recibir surtido o inventarios que se agotan apenas llegan a los estantes.

En diversas tiendas Oxxo consultadas, los trabajadores coincidieron en que las estampas del Mundial sí forman parte de su catálogo habitual, pero actualmente no cuentan con existencias. “Sí las vendemos, pero no han llegado”, comentó una empleada.

Mientras que otro trabajador aseguró que el problema es generalizado y que llevan semanas esperando nuevo surtido. “Nosotros ya tenemos dos semanas o más que no llegan”, señaló.

En otra sucursal, personal indicó que los pedidos de mercancía suelen recibirse los martes y viernes, aunque recientemente los sobres y álbumes del Mundial no han sido incluidos en los embarques. “No, y cuando llegan se vuelan, porque la gente anda buscando”, comentó una trabajadora.

La situación se repite en 7-Eleven, donde las estampitas también se agotaron días después de llegar a los anaqueles. Según explicó una empleada, los álbumes y sobres permanecen poco tiempo disponibles. “Llegaron como unas cinco, y se acaban a los 3 días”, indicó.

En Farmacias Guadalajara el panorama tampoco es alentador para los coleccionistas. Personal consultado informó que los productos del Mundial llegaron únicamente en dos ocasiones y desde entonces no han vuelto a recibir surtido. Añadieron que el desabasto parece extenderse a otras sucursales de la cadena.

PANINI CONFIRMA ALTA DEMANDA

Donde todavía es posible encontrar producto es en la tienda Panini ubicada en la Plaza de la Tecnología, aunque el inventario también comienza a resentir la demanda. “Sí, pero ya nos quedan muy pocas”, reconoció personal de la tienda.

De acuerdo con el establecimiento, tras un primer pedido importante, los embarques posteriores comenzaron a llegar en cantidades menores. “Después del primer pedido que se hizo, yo creo que un pedido muy grande, después de ahí nos empezaron a mandar pedidos muy pequeños, de 15 a 20 cajas”, explicaron.