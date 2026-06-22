Axel busca concluir su recuperación tras cirugía renal; aún requiere apoyo para procedimiento médico

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Coahuila
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    Axel busca concluir su recuperación tras cirugía renal; aún requiere apoyo para procedimiento médico
    La familia del niño pide a la ciudadanía su apoyo para esta última etapa del tratamiento. CORTESÍA

A un mes de haber sido operado, el niño de 10 años necesita reunir 15 mil pesos para una intervención complementaria que le permitirá retomar sus actividades cotidianas

Después de superar una cirugía renal, Axel Josué, de 10 años, enfrenta ahora la última etapa de su recuperación para lo que su familia aún necesita reunir recursos para costear un procedimiento médico complementario que le permitirá volver a su vida normal.

Hace unas semanas, el menor fue intervenido quirúrgicamente en la Clínica Santa Teresa, donde la operación se realizó de manera gratuita gracias al apoyo de la institución. No obstante, el tratamiento aún no concluye.

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Rosa María Gallegos Peña, madre de Axel, explicó que los médicos deberán retirar los dispositivos colocados durante la cirugía, un procedimiento necesario para completar su recuperación y permitir que el niño retome actividades tan simples como jugar con sus amigos y convivir con su mascota.

El diagnóstico de hidronefrosis crónica grado cuatro llegó en diciembre de 2025, luego de que Axel comenzara a presentar fuertes dolores abdominales. Tras diversas consultas y estudios especializados, los médicos detectaron afectaciones en ambos riñones, siendo el derecho el que registraba el mayor daño.

Desde entonces, la familia emprendió una serie de esfuerzos para acceder al tratamiento médico necesario y evitar mayores complicaciones en la salud del menor.

Aunque inicialmente requerían cerca de 20 mil pesos para el procedimiento complementario, la familia ha logrado reunir parte de los recursos y actualmente necesita recaudar alrededor de 15 mil pesos para cubrir los gastos pendientes.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/piden-apoyo-para-axel-nino-de-10-anos-que-requiere-procedimiento-para-recuperar-su-salud-AG21054242

La madre de Axel hizo un llamado a la ciudadanía para apoyar esta última etapa del tratamiento y contribuir a que el menor pueda concluir satisfactoriamente su recuperación.

Las personas interesadas en brindar apoyo pueden comunicarse al teléfono 844 701 6607 o realizar aportaciones a la cuenta bancaria 4152 3140 2451 2322.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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