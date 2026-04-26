Industria mexicana sigue en retroceso; urge impulsar la inversión

México enfrenta un entorno económico complejo, pues las manufacturas y el sector industrial siguen en retroceso, mientras los precios internacionales del petróleo y la redefinición del comercio entre Estados Unidos y China generan volatilidad global.

De acuerdo a un reporte de CIAL dun & bradstreet, fue en el mes de febrero las ventas manufactureras nacionales ascendieron a 873 mil millones de pesos, pero retrocedieron 4.9% anual, acumulando siete meses consecutivos en terreno negativo.

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Asimismo el equipo de transporte, que concentra más de 32% de las ventas, cayó 10.9% anual, situación que fue su mayor descenso desde 2021.

Por otro lado, informó que la industria química también retrocedió 6.3% anual, mientras que las metálicas básicas avanzaron 6.0%.

Resaltó que el sector industrial, que representa 30.6% del PIB nacional, reportó una caída de 1.3% anual en febrero

Las manufacturas se contrajeron 2.3% anual, su peor retroceso desde 2020, con 18 de 21 industrias en terreno negativo. El equipo de transporte, que aporta más de una quinta parte del PIB manufacturero, cayó 6.2% anual, acumulando 15 meses a la baja.

Al momento las relaciones comerciales entre Estados Unidos y China muestran un cambio drástico.

Lo anterior toda vez que en febrero, las importaciones estadounidenses desde China fueron de 18,956 millones de dólares, una caída de 40.1% anual, su nivel más bajo desde 2006. Estas compras son 64% menores al máximo histórico de octubre de 2018.

Ante esto se advierte que si la tendencia se mantiene, el déficit comercial podría descender hasta 150 mil millones de dólares en 2026, el nivel más bajo en dos décadas.

Aunque el tipo de cambio y la balanza externa se mantienen relativamente estables, el reto para la economía mexicana será impulsar la inversión y productividad para contrarrestar la debilidad industrial y aprovechar las oportunidades que surgen del reacomodo comercial internacional.