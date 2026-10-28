Se desploman techo del Centro de Convenciones de Torreón durante conferencia

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    Se desploman techo del Centro de Convenciones de Torreón durante conferencia
    Suspenden presentación por seguridad de los asistentes. FRANCISCO RODRÍGUEZ

Los hechos se registraron cerca de las 19:30 horas

TORREÓN, COAH.- El techo del salón principal del Centro de Convenciones Torreón se desplomó mientras se llevaba a cabo una conferencia como parte de un Congreso.

Según testimonios que presenciaron el hecho, fue cerca de las 19:30 horas que se comenzó a escuchar el crujido de los plafones, cuando de repente una parte se vino a bajo, lo que provocó el susto de las personas asistentes a la conferencia.

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Algunas partes del techo cayeron sobre las pantallas que se estaban usando para proyectar la presentación de la plática.

Afortunadamente no se reportan personas lesionadas. Hasta el momento ninguna autoridad ni del Centro de Convenciones o de Protección Civil ha informado sobre las condiciones del lugar, no obstante se decidió suspender la presentación que se llevaba a cabo por seguridad de la gente.

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Francisco Rodríguez

Francisco Rodríguez

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad La Salle Laguna y maestro en Periodismo digital por la Universidad de Guadalajara. Es editor y reportero de Semanario, el suplemento de periodismo de investigación de Vanguardia, y es autor de la columna Reflector.

Ha recibido diferentes reconocimientos como el Premio Nacional de Periodismo Rostros de la Discriminación y posteriormente Rostros por la Igualdad, mención en los premios de la SIP y del Breach/Valdez de Periodismo y Derechos Humanos, entre otros.

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