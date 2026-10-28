Se desploman techo del Centro de Convenciones de Torreón durante conferencia

TORREÓN, COAH.- El techo del salón principal del Centro de Convenciones Torreón se desplomó mientras se llevaba a cabo una conferencia como parte de un Congreso.

Según testimonios que presenciaron el hecho, fue cerca de las 19:30 horas que se comenzó a escuchar el crujido de los plafones, cuando de repente una parte se vino a bajo, lo que provocó el susto de las personas asistentes a la conferencia.