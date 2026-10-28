Se desploman techo del Centro de Convenciones de Torreón durante conferencia
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Los hechos se registraron cerca de las 19:30 horas
TORREÓN, COAH.- El techo del salón principal del Centro de Convenciones Torreón se desplomó mientras se llevaba a cabo una conferencia como parte de un Congreso.
Según testimonios que presenciaron el hecho, fue cerca de las 19:30 horas que se comenzó a escuchar el crujido de los plafones, cuando de repente una parte se vino a bajo, lo que provocó el susto de las personas asistentes a la conferencia.
Algunas partes del techo cayeron sobre las pantallas que se estaban usando para proyectar la presentación de la plática.
Afortunadamente no se reportan personas lesionadas. Hasta el momento ninguna autoridad ni del Centro de Convenciones o de Protección Civil ha informado sobre las condiciones del lugar, no obstante se decidió suspender la presentación que se llevaba a cabo por seguridad de la gente.