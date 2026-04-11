Bajan hasta 44% accidentes en Saltillo durante semana santa; también detenciones por conducir ebrio

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Coahuila
/ 11 abril 2026
    Bajan hasta 44% accidentes en Saltillo durante semana santa; también detenciones por conducir ebrio
    En días regulares se registran alrededor de 80 accidentes de jueves a domingo. MARTÍN ROJAS

Los accidentes vehiculares se redujeron casi a la mitad en comparación con un fin de semana normal

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo dio a conocer que durante el fin de semana de Semana Santa las detenciones por conducir en estado de ebriedad y los accidentes vehiculares disminuyeron casi a la mitad en comparación con lo habitual.

De acuerdo con los datos proporcionados por la corporación, en un fin de semana regular, fuera de periodos vacacionales, la ciudad registra al menos 80 accidentes vehiculares, considerando de jueves a domingo.

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En contraste, durante los llamados “días santos”, del jueves 2 al domingo 5 de abril, se registraron un total de 44 accidentes vehiculares en la ciudad.

Esta situación representa una disminución del 45 por ciento en la incidencia de percances viales respecto a un fin de semana típico.

Por otro lado, la Comisaría informó que también se reportaron 44 detenciones de personas que conducían con niveles de alcohol por encima de lo permitido.

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Estas detenciones se realizaron mediante operativos implementados en diversos puntos de la ciudad durante jueves, viernes y sábado.

En ese sentido, la autoridad precisó que en fines de semana regulares el promedio de detenciones por esta causa es de 70 personas, por lo que durante los días santos se registró una disminución del 37 por ciento.

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Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

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