Dan marcha atrás a reserva sobre elección de consejeros del INE

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    Ricardo Monreal dijo que reserva contradice transparencia y acceso a la información pública. CUARTOSCURO
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El órgano electoral había determinado reservar por cinco años la información del proceso en el que recientemente se eligió a tres nuevos consejeros

La presidenta del Comité de Transparencia de la Cámara de Diputados, Aliza Klip Moshinsky, informó que darán marcha atrás a la decisión de reservar por cinco años la información relacionada con el proceso de elección de tres consejerías del INE.

El anuncio se da luego de que ayer, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, pidió al Comité de Transparencia reconsiderar su decisión de reservar por cinco años la información, por considerar que se trata de una decisión que contradice la convicción de transparencia y acceso a la información pública.

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“La decisión ahora, después de la carta del diputado pidiéndonos dar máxima publicidad y transparencia a todo el proceso es tener versiones públicas de absolutamente todos los documentos que constan en el expediente, únicamente reservando el tema de los datos personales”, indicó Moshinsky.

Detalló que además de la carta del coordinador morenista, recibieron cinco solicitudes de información sobre el proceso que concluyó en abril pasado con la elección de tres consejeros del INE.

Informó que el Comité de Transparencia se reunirá este martes de forma extraordinaria para resolver estas solicitudes, incluida la de Monreal.

Afirmó que la mayor parte de la información del proceso es pública y que lo único que habían reservado eran los exámenes a los aspirantes, utilizando precedentes de 2020 y 2023, cuando el extinto INAI dio su autorización para ello.

No obstante, la resolución a la que se le dio lectura en la sesión del 15 de mayo pasado, no especifica que la reserva sería sólo a los exámenes de los aspirantes.

“El órgano colegiado del Comité de Transparencia de la Cámara de Diputados, en apego a la legislación aplicable en la materia, resuelve: Único. Se confirma la clasificación de la información como reserva total por un plazo de cinco años de la documentación de las 369 personas candidatas que participaron en la convocatoria para la elección de personas que ocuparán las consejerías electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral”, señala la resolución.

Moshinsky informó que propondrán abrir un micrositio que contenga las versiones públicas del proceso.

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