Se gradúan 80 especialistas del IMSS en Torreón; persiste déficit de 200 médicos en Coahuila

TORREÓN, COAH.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila celebró la graduación de 80 médicos residentes que concluyeron su formación en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 16, en la ciudad de Torreón, consolidando así una nueva generación de especialistas para la entidad.

Las y los egresados culminaron su preparación en siete especialidades médicas, lo que representa un refuerzo estratégico para la capacidad resolutiva de hospitales y unidades de atención, en un contexto marcado por la escasez de personal especializado.

FORMACIÓN MÉDICA FRENTE AL DÉFICIT DE ESPECIALISTAS

El delegado del IMSS en el Estado, José Valeriano Ibáñez de la Rosa, reconoció que la representación Coahuila enfrenta actualmente un déficit aproximado de 200 médicos especialistas, situación que impacta principalmente en la cobertura de servicios en distintas regiones.