Se gradúan 80 especialistas del IMSS en Torreón; persiste déficit de 200 médicos en Coahuila

Coahuila
/ 26 febrero 2026
    
    Autoridades del IMSS Coahuila encabezaron la ceremonia de graduación de 80 médicos residentes en el HGZ No. 16 de Torreón. CORTESÍA
Apolonio Alvarado
por Apolonio Alvarado

Culminan su preparación en siete especialidades

TORREÓN, COAH.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila celebró la graduación de 80 médicos residentes que concluyeron su formación en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 16, en la ciudad de Torreón, consolidando así una nueva generación de especialistas para la entidad.

Las y los egresados culminaron su preparación en siete especialidades médicas, lo que representa un refuerzo estratégico para la capacidad resolutiva de hospitales y unidades de atención, en un contexto marcado por la escasez de personal especializado.

FORMACIÓN MÉDICA FRENTE AL DÉFICIT DE ESPECIALISTAS

El delegado del IMSS en el Estado, José Valeriano Ibáñez de la Rosa, reconoció que la representación Coahuila enfrenta actualmente un déficit aproximado de 200 médicos especialistas, situación que impacta principalmente en la cobertura de servicios en distintas regiones.


Los nuevos especialistas fortalecerán la atención en hospitales y unidades médicas, en un contexto de déficit de personal en la entidad. CORTESÍA

Para atender esta problemática, explicó que la institución mantiene abierta de forma permanente su bolsa de trabajo, permitiendo la contratación de personal en cualquier época del año. Los procesos de ingreso se gestionan a través de los departamentos de personal de la delegación y en coordinación con el sindicato.

Asimismo, adelantó que durante el primer trimestre de 2026 se llevará a cabo un draft médico, mecanismo institucional orientado a captar especialistas y reducir la brecha existente en las plantillas laborales.

REGIÓN NORTE, FOCO PRIORITARIO

Ibáñez de la Rosa precisó que la mayor necesidad de especialistas se concentra en la Región Norte de Coahuila, donde se busca fortalecer la atención a derechohabientes y sus familias mediante la cobertura oportuna de plazas vacantes.

Con la graduación de esta nueva generación de residentes, el IMSS en Coahuila no solo incrementa su capital humano altamente capacitado, sino que refuerza su compromiso institucional con la calidad, oportunidad y continuidad de los servicios de salud en la entidad.

