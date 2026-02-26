Así luce remodelación de Urgencias en la Clínica 2 del IMSS Saltillo
Se modernizaron sala de espera, laboratorio, toma de muestras y pasillos
Quedaron concluidos los trabajos de remodelación del área de Urgencias del Hospital General de Zona No. 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social, ubicado al norte de Saltillo.
Tras finalizar las obras, el servicio regresó a su ubicación original sobre el bulevar Humberto Hinojosa, luego de que durante el proceso de intervención el acceso fuera habilitado de manera provisional por el bulevar Venustiano Carranza.
A través de sus redes sociales, el IMSS Coahuila informó: “En el IMSS Coahuila seguimos mejorando para ti”, al destacar que el hospital renovó la sala de espera del área de Urgencias, así como las áreas de toma de muestras, laboratorio y pasillos, con el objetivo de ofrecer espacios más dignos y funcionales para los derechohabientes.
El proyecto inició el 29 de agosto de 2025 y es considerado la intervención más importante realizada en el área de Urgencias en más de cinco décadas de operación del hospital. Aunque la entrega estaba prevista para el 31 de diciembre de ese mismo año, fue a inicios de febrero cuando comenzó a operar nuevamente.
El delegado del IMSS en el estado, José Valeriano Ibáñez de la Rosa, explicó anteriormente que la remodelación incluyó la ampliación de espacios y mejoras en la recepción de ambulancias.
“Se ampliaron algunos espacios, se volvió más funcional y se modificó la recepción de los pacientes que llegan en ambulancia para hacerla más accesible”, señaló.