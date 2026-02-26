Así luce remodelación de Urgencias en la Clínica 2 del IMSS Saltillo

Quedaron concluidos los trabajos de remodelación del área de Urgencias del Hospital General de Zona No. 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social, ubicado al norte de Saltillo.

Tras finalizar las obras, el servicio regresó a su ubicación original sobre el bulevar Humberto Hinojosa, luego de que durante el proceso de intervención el acceso fuera habilitado de manera provisional por el bulevar Venustiano Carranza.

A través de sus redes sociales, el IMSS Coahuila informó: “En el IMSS Coahuila seguimos mejorando para ti”, al destacar que el hospital renovó la sala de espera del área de Urgencias, así como las áreas de toma de muestras, laboratorio y pasillos, con el objetivo de ofrecer espacios más dignos y funcionales para los derechohabientes.