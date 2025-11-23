Se pronuncia la IP de Coahuila en apoyo al paro nacional anunciado para este lunes por agricultores y transportistas

Coahuila
/ 23 noviembre 2025
    Se pronuncia la IP de Coahuila en apoyo al paro nacional anunciado para este lunes por agricultores y transportistas
    Héctor Horacio Dávila afirmó que la iniciativa privada de Coahuila se preparó con 20 días de anticipación para el paro. FOTO: DAVID GUILLÉN/VANGUARDIA

Héctor Horacio Dávila, vicepresidente del ramo hotelero estatal, afirmó que están listos para neutralizar los efectos económicos del movimiento

La iniciativa privada coahuilense respalda el paro nacional convocado por agricultores y transportistas para este lunes, descartando repercusiones económicas para las empresas del estado con motivo de dichas acciones.

Héctor Horacio Dávila, vicepresidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Coahuila (AMHMC), afirmó que, según conversaciones al interior de los diferentes organismos del sector privado, existe la certeza de que los diferentes ramos empresariales se han preparado para sortear la eventual escasez de alimentos e insumos industriales que plantea la protesta.

TE PUEDE INTERESAR: Frente frío 15 deja daños menores en Coahuila; descartan temperaturas congelantes ante ingreso del 16

Declaró a VANGUARDIA que “todas las empresas hoteleras, comerciales y manufactureras ya saben que se va a paralizar el transporte”, así que, a partir de que los manifestantes anunciaron el paro, hace unos 20 días, hicieron preparativos para neutralizar sus efectos.

Precisó: “El personal de logística de todos los negocios ya lo sabían de antemano, por lo que no pueden salir ahora con el cuento de que no tienen material para poder trabajar el lunes”.

“Toda la materia prima la hemos estado pidiendo desde hace varios días, y la producción que teníamos que transportar el lunes, la enviamos con tiempo, incluso el sábado y domingo”.

Consideró “necesario, justo y a tiempo” la realización del paro, ya que, “en el caso de los transportistas, cuando salen a recorrer las carreteras no saben si regresarán a sus hogares; viajar vía terrestre en México es una verdadera ruleta rusa”.

Se refirió al riesgo que representa, por ejemplo, transitar por la Carretera 57, particularmente entre San Luis Potosí y Querétaro: en ese tramo “es fácil que lo asalten a uno, y no hay ninguna garantía de seguridad, pues la policía simplemente está pintada”.

“La Guardia Nacional no aparece por ningún lado cuando uno la necesita, y hay retenes ficticios por doquier; todos vamos con el alma en un hilo, y eso cualquiera lo sabe... Ya estamos hartos”, destacó.

El empresario hotelero y manufacturero indicó que es evidente que “existe hartazgo en todos los sectores sociales”, lo cual no afecta solo a los productores de maíz, sino también a campesinos que practican otros cultivos, prácticamente sin apoyo gubernamental.

“Es imperativo que la presidenta Claudia Sheinbaum tome de verdad cartas en el asunto”, subrayó el entrevistado.

Temas


Cierre De Vialidades
Empresas

Localizaciones


Coahuila
México

true

David Guillén Patiño

Poseedor de un alto sentido de responsabilidad social, todos los días pone a prueba su compromiso ético y profesional, asumido a lo largo de 42 años como reportero, jefe de información, editor, cartonista, productor de radio, comentarista y docente.

Ha sido consultor y portavoz en siete campañas electorales y de instituciones como el STUAC, la Secretaría de Economía, el Instituto Municipal de Cultura de Saltillo (IMCS), la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CDHEC) y el Congreso del Estado de Coahuila, donde además fue asesor parlamentario en dos legislaturas consecutivas.

Estudioso del derecho y de otras disciplinas del conocimiento, desde hace más de tres lustros su columna politemática “Palabras Mayores” ha sido publicada en al menos una docena de medios impresos de la entidad y la región.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
1,800 solicitudes ha recibido el chatbot ‘Vivi’, que orienta sobre riesgos y canaliza a atención.

Coahuila: Llevan programa vive sin drogas a todas las regiones
Colectivos urgieron a que se legisle a la brevedad para cubrir los vacíos legales que actualmente hay.

Coahuila: Arrastra Congreso pendientes para tipificar tipos de violencia contra mujeres
true

POLITICÓN: Todo mundo toma previsiones ante ‘mega bloqueo’ por inseguridad en el país

true

Historia de un metiche (II)
FOTO: VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO

Va Sheinbaum por Alessandra Rojo de la Vega
Economía mexicana, futuro incierto

Economía mexicana, futuro incierto
Brutalistas

Brutalistas
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, se dirige a los civiles que prestan juramento para unirse a una red de defensa estatal en el barrio de Petare de Caracas, Venezuela.

EU simuló el derrocamiento de Maduro. Venezuela se sumió en el caos