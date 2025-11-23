Se pronuncia la IP de Coahuila en apoyo al paro nacional anunciado para este lunes por agricultores y transportistas

La iniciativa privada coahuilense respalda el paro nacional convocado por agricultores y transportistas para este lunes, descartando repercusiones económicas para las empresas del estado con motivo de dichas acciones.

Héctor Horacio Dávila, vicepresidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Coahuila (AMHMC), afirmó que, según conversaciones al interior de los diferentes organismos del sector privado, existe la certeza de que los diferentes ramos empresariales se han preparado para sortear la eventual escasez de alimentos e insumos industriales que plantea la protesta.

Declaró a VANGUARDIA que “todas las empresas hoteleras, comerciales y manufactureras ya saben que se va a paralizar el transporte”, así que, a partir de que los manifestantes anunciaron el paro, hace unos 20 días, hicieron preparativos para neutralizar sus efectos.

Precisó: “El personal de logística de todos los negocios ya lo sabían de antemano, por lo que no pueden salir ahora con el cuento de que no tienen material para poder trabajar el lunes”.

“Toda la materia prima la hemos estado pidiendo desde hace varios días, y la producción que teníamos que transportar el lunes, la enviamos con tiempo, incluso el sábado y domingo”.

Consideró “necesario, justo y a tiempo” la realización del paro, ya que, “en el caso de los transportistas, cuando salen a recorrer las carreteras no saben si regresarán a sus hogares; viajar vía terrestre en México es una verdadera ruleta rusa”.

Se refirió al riesgo que representa, por ejemplo, transitar por la Carretera 57, particularmente entre San Luis Potosí y Querétaro: en ese tramo “es fácil que lo asalten a uno, y no hay ninguna garantía de seguridad, pues la policía simplemente está pintada”.

“La Guardia Nacional no aparece por ningún lado cuando uno la necesita, y hay retenes ficticios por doquier; todos vamos con el alma en un hilo, y eso cualquiera lo sabe... Ya estamos hartos”, destacó.

El empresario hotelero y manufacturero indicó que es evidente que “existe hartazgo en todos los sectores sociales”, lo cual no afecta solo a los productores de maíz, sino también a campesinos que practican otros cultivos, prácticamente sin apoyo gubernamental.

“Es imperativo que la presidenta Claudia Sheinbaum tome de verdad cartas en el asunto”, subrayó el entrevistado.