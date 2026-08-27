Se quedan sin beca Rita Cetina 49 mil estudiantes de primaria en Coahuila

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    Se quedan sin beca Rita Cetina 49 mil estudiantes de primaria en Coahuila
    La beca de 2 mil 500 pesos representa un apoyo importante frente al gasto promedio de aproximadamente 3 mil 500 pesos que realizan las familias por estudiante para el regreso a clases.

El programa reporta 245 mil 604 estudiantes beneficiarios, frente a una matrícula de 294 mil 505 alumnos en escuelas públicas durante el ciclo 2025-2026; 48 mil 901 no aparecen entre los beneficiarios reportados.

La Beca Rita Cetina tiene una cobertura de 83.4 por ciento entre los estudiantes de primaria de escuelas públicas en Coahuila, de acuerdo con las cifras de la Coordinación de Becas para el Bienestar en el estado y la matrícula registrada durante el ciclo escolar 2025-2026.

La Secretaría de Educación de Coahuila reportó una matrícula de 294 mil 505 alumnos de primaria en escuelas de sostenimiento estatal, federalizado y comunitario para el ciclo escolar 2025-2026. De este universo, 245 mil 604 estudiantes aparecen como beneficiarios de la Beca Rita Cetina, por lo que 48 mil 901 alumnos no están incluidos en el registro reportado por el programa.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/aprovechan-jovenes-de-coahuila-super-becas-para-ampliar-sus-horizontes-DO22796041

Cabe recordar que este es el primer año en que la Beca Rita Cetina se entrega a estudiantes de primaria, el nivel con mayor matrícula y en el que miles de familias deben afrontar los gastos asociados al regreso a clases.

De acuerdo con testimonios recabados y publicados recientemente por VANGUARDIA, las familias destinan en promedio alrededor de 3 mil 500 pesos por estudiante para el regreso a clases. Frente a este monto, la beca de 2 mil 500 pesos representa una parte importante del desembolso y, en algunos casos, es suficiente para cubrir los útiles escolares solicitados por las escuelas cuyo monto promedio en Saltillo es de mil pesos, aunque puede variar.

Carlos Rodiles, coordinador de Becas para el Bienestar en Coahuila, explicó que entre las principales dificultades para completar la incorporación se encuentran problemas relacionados con la CURP. Por ello, señaló que se mantiene una campaña para que las familias revisen que el documento se encuentre certificado.

“Creemos que la principal razón es problemas con la CURP, son las menos, pero por eso estamos haciendo campaña para que puedan revisar que la CURP se encuentre certificada”, señaló.

El funcionario agregó que también hubo familias que no realizaron el trámite de incorporación, aunque no se cuenta con información sobre las causas por las que no completaron el registro.

https://vanguardia.com.mx/informacion/becas-bienestar-2026-asi-puedes-registrar-a-tu-hijo-para-recibir-un-apoyo-de-hasta-5-mil-800-pesos-MP22967568

En cuanto a la entrega de tarjetas, la Coordinación de Becas reportó un avance de 93 por ciento. Permanecen pendientes 9 mil 810 tarjetas, equivalentes al 7 por ciento, por lo que las familias pueden acudir a las oficinas del programa para completar la entrega.

La inversión destinada a las nuevas incorporaciones de primaria asciende a 575 millones 762 mil 500 pesos.

Para quienes aún no forman parte del programa, Rodiles señaló que deberán mantenerse atentos al próximo periodo de registro para primaria, previsto para octubre.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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