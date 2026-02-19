Se reuniría Sheinbaum con deudos de Pasta de Conchos, en Coahuila, hasta este viernes

Aunque la visita presidencial a la mina Pasta de Conchos, en Nueva Rosita, Coahuila, donde la presidenta Claudia Sheinbaum se reuniría con los deudos del siniestro en el marco de los 20 años de la tragedia no se llevó a cabo este jueves 19 de febrero, las familias dieron a conocer que la cita se llevará a cabo el día viernes.

Fue desde hace aproximadamente dos meses, cuando los familiares de los mineros recibieron la noticia de que la Presidenta visitaría la mina Pasta de Conchos, para hacer un repaso sobre los avances y hallazgos que ha arrojado el proyecto de rescate de los restos de 63 los mineros.

Sin embargo, desde el inicio de la semana, la Presidencia dio a conocer una gira donde visitará el fin de semana diversas zonas de Coahuila, como Saltillo, Monclova y San Pedro de las Colonias, exceptuando la visita de manera oficial a la Región Carbonífera.

De acuerdo con las familias, a pesar de que la visita no se realizó para el día 19, la Presidencia acordó el cambio en la agenda, para que sea el día 20 cuando se realice el intercambio que hasta ahora no ha sido convocado de forma abierta.

Mientras tanto, en la memoria de los 20 años de la tragedia, algunas de las familias se reunirán en la mina, donde el obispo de Piedras Negras, Alfonso Gerardo Miranda celebrará una misa.

Por otro lado, otro grupo de familias de la Organización de Familias de Pasta de Conchos, se reunirán en el antimonumento a los 65 mineros que perdieron la vida en Paseo de la Reforma de la Ciudad de México, en una mis