Se une la Universidad Tecnológica de Coahuila a la colecta anual de la Cruz Roja Mexicana
Instalan ánforas en todos los edificios académicos para fomentar la solidaridad estudiantil
La Universidad Tecnológica de Coahuila (UTC) formalizó su participación en la colecta anual de la Cruz Roja Mexicana, invitando a toda su comunidad universitaria a sumarse a esta causa humanitaria a través de donaciones directas en el campus.
Con el lema de ser una "Universidad solidaria", la institución busca recaudar fondos que permitan a la benemérita institución continuar con su labor de auxilio y servicios de emergencia en la Región Sureste del Estado.
Para facilitar la participación de los alumnos, docentes y personal administrativo, se han instalado ánforas de recaudación en cada uno de los edificios académicos que integran el complejo universitario de la UTC.
La convocatoria destaca que el apoyo de la comunidad es fundamental para la operatividad de la Cruz Roja, subrayando que "en Cruz Roja también cuentan con tu apoyo" para alcanzar las metas de este año.
La administración universitaria informó que el periodo de recaudación será breve pero intensivo, estableciendo como fecha límite para recibir donativos el próximo jueves 12 de marzo.
Se espera que la respuesta de los "Halcones" de la UTC sea significativa, reforzando los valores de responsabilidad social que la institución promueve como parte de la formación integral de sus estudiantes de Ingeniería y Técnica.
Finalmente, la Universidad hizo un llamado a no dejar pasar la oportunidad de colaborar, recordando que cada aportación, por pequeña que sea, suma al esfuerzo colectivo de salvar vidas en la comunidad.