Ramos Arizpe avanza con hechos, afirma Tomás Gutiérrez en su Primer Informe de Gobierno
Tomás Gutiérrez Merino presentó resultados de su gestión en el Teatro de la Ciudad.
El alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, presentó su Informe de Gobierno desde el Teatro de la Ciudad, en donde destacó avances en materia de seguridad, movilidad, salud, inversiones y desarrollo social.
Durante el evento estuvo acompañado por su esposa, la presidenta Honoraria del DIF, Teresita Escalante; miembros de su gabinete; integrantes del Cabildo; y el gobernador del estado, Manolo Jiménez Salinas.
La inversión en seguridad fue el tema central, consolidada bajo el lema “Con Ramos no te metas”. El edil señaló que el fortalecimiento de la vigilancia ha sido un factor determinante en la calidad de vida de los ciudadanos.
El Alcalde subrayó la coordinación con el Gobierno Estatal para la innovación tecnológica. “Este año con el apoyo de Manolo Jiménez Ramos Arizpe dio uno de los pasos más importantes en la historia moderna, la instalación del C2”, puntualizó.
Añadió que “cada patrulla que sale tiene detrás un equipo que toma decisiones en segundos”, estrategia acompañada con la entrega de nuevo armamento, uniformes, reconocimientos y el aumento de salario para los elementos.
SEGURIDAD ATRAE TURISMO
Como reflejo de la percepción de seguridad, los parques temáticos de la ciudad registraron una afluencia masiva de visitantes. Dinolandia se consolidó como el principal destino turístico.
El parque jurásico Dinolandia recibió a más de 160 mil personas, mientras que AquaRamos fue visitado por 27 mil personas. Por otro lado, el Museo de Historia contabilizó un total de 64 mil visitantes.
En el rubro de fomento económico, se reportó una captación de 115.3 millones de pesos en inversión externa directa, cifra que permitió la creación de 1,424 nuevos empleos formales en el municipio.
Tomás Gutiérrez Merino también agradeció a los trabajadores de servicios primarios públicos por su labor en alumbrado, plantado de árboles y supervisión industrial, vitales para el entorno.
GARANTIZAR LOS SERVICIOS
Respecto al abasto de agua, el edil afirmó: “El agua no es un lujo, es vida y este año Ramos dio un paso para garantizar un servicio más seguro”.
Mencionó la creación de EMAS (Empresa Municipal de Agua y Saneamiento), la mejora de instalaciones, nuevos pozos y la implementación de nueva tecnología en la lectura, como parte del compromiso de mejorar la cultura del agua.
En el área de Desarrollo Social, el Gobierno Municipal informó sobre el apoyo a 15,800 beneficiarios de diversos programas sociales en colonias y comunidades.
‘HECHOS, NO DISCURSOS’
El edil destacó que Ramos Arizpe avanza “con hechos, no con discursos”, y subrayó que los logros de este año derivan del trabajo coordinado con el Gobierno del Estado. “Cuando hay coordinación, hay resultados”, afirmó, al reconocer que la alianza institucional “impulsa la movilidad, fortalece la seguridad y acerca la salud a quienes más la necesitan”.
Uno de los proyectos emblemáticos fue la Ruta Estudiantil, un sistema gratuito y sustentable que recorre 17 kilómetros diarios con unidades climatizadas, videovigilancia y accesibilidad universal. “El transporte digno no es un privilegio; es un derecho”, señaló Gutiérrez. En materia de vigilancia, presentó los avances del C2, con inversión de 17.4 millones de pesos y más de 300 cámaras conectadas al C4 estatal. “Subimos la seguridad a un nuevo estándar”, destacó.
En salud, expuso los resultados de la primera Clínica de la Salud Popular en Analco, con servicios gratuitos de consulta, medicamentos y estudios; además, anunció una segunda clínica en Manantiales y una tercera proyectada para 2026. El alcalde resaltó también el trabajo del Cabildo en acuerdos para mejorar servicios educativos, regularizar la tenencia de la tierra y avanzar en proyectos como el Tren de Pasajeros Saltillo–Nuevo Laredo.
El DIF Municipal, encabezado por Teresita Escalante, acumuló más de 80 mil acciones directas en apoyo alimentario, atención psicológica, programas para mujeres, adultos mayores y personas con discapacidad. En infraestructura, se fortaleció el servicio de agua mediante la nueva EMAS, nuevos pozos, mantenimiento profundo y modernización operativa. El municipio reportó deuda pública cero, recaudación histórica y calificaciones crediticias al alza.
El gobernador Manolo Jiménez reconoció el trabajo conjunto: “Hoy se presentan resultados en seguridad, desarrollo económico, social, salud y educación... tener alcaldes como Tomás es un gran alivio”. Para cerrar, el alcalde aseguró que Ramos Arizpe “tiene dirección, tiene aliados y tiene resultados”, y que este primer año marca el inicio de un municipio más moderno y solidario.