Ramos Arizpe avanza con hechos, afirma Tomás Gutiérrez en su Primer Informe de Gobierno

El alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, presentó su Informe de Gobierno desde el Teatro de la Ciudad, en donde destacó avances en materia de seguridad, movilidad, salud, inversiones y desarrollo social. Durante el evento estuvo acompañado por su esposa, la presidenta Honoraria del DIF, Teresita Escalante; miembros de su gabinete; integrantes del Cabildo; y el gobernador del estado, Manolo Jiménez Salinas. TE PUEDE INTERESAR: Reparten nochebuenas en Ramos Arizpe para fortalecer el espíritu navideño La inversión en seguridad fue el tema central, consolidada bajo el lema “Con Ramos no te metas”. El edil señaló que el fortalecimiento de la vigilancia ha sido un factor determinante en la calidad de vida de los ciudadanos. El Alcalde subrayó la coordinación con el Gobierno Estatal para la innovación tecnológica. “Este año con el apoyo de Manolo Jiménez Ramos Arizpe dio uno de los pasos más importantes en la historia moderna, la instalación del C2”, puntualizó.

Añadió que “cada patrulla que sale tiene detrás un equipo que toma decisiones en segundos”, estrategia acompañada con la entrega de nuevo armamento, uniformes, reconocimientos y el aumento de salario para los elementos. SEGURIDAD ATRAE TURISMO Como reflejo de la percepción de seguridad, los parques temáticos de la ciudad registraron una afluencia masiva de visitantes. Dinolandia se consolidó como el principal destino turístico. El parque jurásico Dinolandia recibió a más de 160 mil personas, mientras que AquaRamos fue visitado por 27 mil personas. Por otro lado, el Museo de Historia contabilizó un total de 64 mil visitantes.

TE PUEDE INTERESAR: Disfrutan familias de la Plaza Principal llena de magia navideña, en Ramos Arizpe En el rubro de fomento económico, se reportó una captación de 115.3 millones de pesos en inversión externa directa, cifra que permitió la creación de 1,424 nuevos empleos formales en el municipio. Tomás Gutiérrez Merino también agradeció a los trabajadores de servicios primarios públicos por su labor en alumbrado, plantado de árboles y supervisión industrial, vitales para el entorno. GARANTIZAR LOS SERVICIOS Respecto al abasto de agua, el edil afirmó: “El agua no es un lujo, es vida y este año Ramos dio un paso para garantizar un servicio más seguro”. Mencionó la creación de EMAS (Empresa Municipal de Agua y Saneamiento), la mejora de instalaciones, nuevos pozos y la implementación de nueva tecnología en la lectura, como parte del compromiso de mejorar la cultura del agua. En el área de Desarrollo Social, el Gobierno Municipal informó sobre el apoyo a 15,800 beneficiarios de diversos programas sociales en colonias y comunidades.