‘Seguimos dando golpes a la delincuencia’, afirma Gobernador tras decomiso de arsenal en Piedras Negras

La Fiscalía General del Estado de Coahuila, en coordinación con la Policía Estatal y fuerzas federales, logró el aseguramiento de 116 armas de fuego en el municipio de Piedras Negras este 14 de marzo. El operativo, derivado de trabajos de inteligencia y un cateo autorizado en la colonia CROC I, permitió incautar 60 armas largas y 56 cortas que presuntamente tenían como destino final el estado de Michoacán.

Al respecto, el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, destacó que este resultado es fruto del trabajo en equipo bajo el modelo de seguridad que prioriza la inteligencia y la fuerza operativa. “Seguimos brindando Coahuila, seguimos trabajando en la seguridad. Seguimos fortaleciendo nuestro modelo con más prevención, proximidad, inteligencia y fuerza”, declaró el mandatario estatal sobre las acciones permanentes. Jiménez Salinas resaltó que el decomiso se realizó en conjunto con la Marina, el Ejército, la Guardia Nacional y las fiscalías, como parte de los operativos y cateos que se han intensificado en el territorio.

“Seguimos dando golpes duros a la delincuencia. Hace una semana se tuvo un decomiso importante de droga y ahora se hace un decomiso importante de armas”, precisó el gobernador durante su intervención. Sobre la procedencia del armamento, las investigaciones preliminares sugieren que las piezas ingresaron a la entidad probablemente por la frontera con los Estados Unidos antes de ser detectadas por la Agencia de Investigación Criminal. El mandatario enfatizó que en materia de seguridad no se bajará la guardia: “No podemos echar campanas al vuelo, no podemos confiarnos. Veamos esto como un resultado más como parte de los operativos en conjunto”. Finalmente, el armamento fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), institución que atraerá la carpeta de investigación para determinar las responsabilidades legales correspondientes en este caso federal.

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