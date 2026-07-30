Seguridad bajo evaluación: Guerrero, Coahuila, revisa operativos para anticiparse a los riesgos

El encuentro fue convocado por instrucciones del alcalde Mario Cedillo Infante y reunió a representantes de instituciones municipales, estatales y federales encargadas de la seguridad pública.

GUERRERO, COAH.- Autoridades de los tres órdenes de Gobierno sostuvieron este jueves una reunión de trabajo en el municipio de Guerrero , Coahuila, para evaluar el panorama de seguridad y ajustar las estrategias que se aplicarán en las próximas semanas.

Durante la sesión se revisaron las acciones implementadas en el municipio, así como los mecanismos de coordinación que permiten una respuesta conjunta ante cualquier eventualidad.

Más allá del protocolo, este tipo de reuniones se han convertido en un espacio donde las corporaciones intercambian información operativa, analizan reportes recientes y definen las zonas que requieren mayor presencia preventiva. La comunicación entre dependencias es considerada uno de los principales instrumentos para fortalecer la capacidad de reacción y evitar que hechos aislados evolucionen hacia problemas de mayor impacto.

La coordinación entre los tres niveles de Gobierno también permite optimizar recursos humanos y materiales, establecer operativos conjuntos y mantener un seguimiento constante de los indicadores de seguridad, especialmente en municipios fronterizos como Guerrero, donde la colaboración interinstitucional resulta clave para atender situaciones que trascienden el ámbito local.