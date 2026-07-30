Seguridad bajo evaluación: Guerrero, Coahuila, revisa operativos para anticiparse a los riesgos

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    Seguridad bajo evaluación: Guerrero, Coahuila, revisa operativos para anticiparse a los riesgos
    Representantes de los tres órdenes de Gobierno participaron en una reunión para evaluar el panorama de seguridad en Guerrero, Coahuila. CORTESÍA

Coordinación entre corporaciones redefine la estrategia preventiva en el Pueblo Mágico

GUERRERO, COAH.- Autoridades de los tres órdenes de Gobierno sostuvieron este jueves una reunión de trabajo en el municipio de Guerrero, Coahuila, para evaluar el panorama de seguridad y ajustar las estrategias que se aplicarán en las próximas semanas.

El encuentro fue convocado por instrucciones del alcalde Mario Cedillo Infante y reunió a representantes de instituciones municipales, estatales y federales encargadas de la seguridad pública.

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Durante la sesión se revisaron las acciones implementadas en el municipio, así como los mecanismos de coordinación que permiten una respuesta conjunta ante cualquier eventualidad.

Más allá del protocolo, este tipo de reuniones se han convertido en un espacio donde las corporaciones intercambian información operativa, analizan reportes recientes y definen las zonas que requieren mayor presencia preventiva. La comunicación entre dependencias es considerada uno de los principales instrumentos para fortalecer la capacidad de reacción y evitar que hechos aislados evolucionen hacia problemas de mayor impacto.

La coordinación entre los tres niveles de Gobierno también permite optimizar recursos humanos y materiales, establecer operativos conjuntos y mantener un seguimiento constante de los indicadores de seguridad, especialmente en municipios fronterizos como Guerrero, donde la colaboración interinstitucional resulta clave para atender situaciones que trascienden el ámbito local.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/piedras-negras/inicia-en-guerrero-coahuila-la-feria-de-la-sandia-con-cabalgata-y-jaripeo-IE22375591

Especialistas en seguridad pública coinciden en que las mesas de coordinación representan una herramienta estratégica, ya que permiten tomar decisiones con base en información actualizada y no únicamente como respuesta a incidentes consumados.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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