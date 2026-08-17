Gobierno Federal debe reconstruir y echar a andar AHMSA: Manolo Jiménez

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    Gobierno Federal debe reconstruir y echar a andar AHMSA: Manolo Jiménez
    Jiménez Salinas consideró que la magnitud del problema requiere una intervención federal extraordinaria. LIDIET MEXICANO

El gobernador responsabilizó a la administración federal anterior de haber afectado gravemente a Altos Hornos

El gobernador Manolo Jiménez Salinas afirmó que, así como el Gobierno Federal anterior liderado por Andrés Manuel López Obrador “destruyó o intentó destruir” a la empresa Altos Hornos de México (AHMSA), ahora corresponde a la actual administración federal de Claudia Sheinbaum le corresponde reconstruir y echar a andar la acerera.

“Así como el Gobierno Federal anterior destruyó o intentó destruir AHMSA, pues el nuevo Gobierno Federal tiene que ayudar q reconstruir y echarla a andar”, señaló.

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A tres años de qué la siderúrgica instalada en Monclova cerró y fue declarada en quiebra dejando a 17 mil trabajadores sin empleo y sin terminaciones, el mandatario estatal sostuvo que, por la magnitud del problema, solamente el Gobierno Federal tiene los alcances y la capacidad financiera para intervenir de manera determinante en la situación de la empresa.

“De ese tamaño es la situación; quien lo puede maniobrar para bien o para mal es el Gobierno Federal”, afirmó.

Mencionó que recientemente tuvo un acercamiento con el Secretario de Hacienda y le pidió que les ayudaran a dar una solución, toda vez que este tema debe de tener un nivel de apoyo mayor.

“Si hay inversiones para una refinería, si hay inversiones para un tren que hoy en día, por ejemplo no ha tenido mucho funcionamiento, o si hubo recurso para la cancelación de un aeropuerto hace algunos años que costó miles y miles de millones de pesos, yo pienso que debe de haber apoyo y recursos extraordinarios para un rescate de AHMSA”, manifestó.

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Dijo que el titular de esta Secretaría sólo le informó que se está trabajando en el tema.

Hasta ahora, la empresa continúa dentro de un Concurso Mercantil, con una subasta programada para el próximo 25 de septiembre.

“Es prioridad número uno. Es muy importante que ya nos ayuden a dar una solución porque no podemos estar a la expectativa de lo que se decida en un juicio”, expresó.

El gobernador planteó que, además del proceso judicial, debe existir un nivel de apoyo mayor por parte de la Federación, con recursos suficientes para permitir la recuperación de la acerera y de la economía de la Región Centro.

$!El gobernador informó que solicitó al secretario de Hacienda apoyo para encontrar una solución a la situación de AHMSA.
El gobernador informó que solicitó al secretario de Hacienda apoyo para encontrar una solución a la situación de AHMSA. LIDIET MEXICANO

Jiménez Salinas reiteró que el Gobierno de Coahuila está dispuesto a colaborar en todo lo que esté dentro de sus posibilidades, pero insistió en que la intervención de la Federación debe ser contundente, pues se trata de una crisis que requiere una inversión de gran magnitud.

El mandatario también ha señalado que la recuperación de AHMSA debe acompañarse de una estrategia para diversificar la economía de Monclova y la Región Centro, con nuevas inversiones y generación de empleos que permitan reducir la dependencia de la acerera.

Por ello, llamó al Gobierno Federal a asumir la responsabilidad de impulsar una solución de fondo para AHMSA y evitar que la región continúe a la espera de una definición judicial que por sí sola, consideró, no resolverá la magnitud del problema.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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