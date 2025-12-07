Disfrutan familias de la Plaza Principal llena de magia navideña, en Ramos Arizpe
Permanecerá abierta y ambientada durante toda la temporada navideña.
Tras el exitoso Encendido Navideño del pasado 5 de diciembre, el Gobierno Municipal anunció que la Plaza Principal, ubicada frente a la Presidencia Municipal, permanecerá abierta y completamente ambientada para que las familias de Ramos Arizpe disfruten de la temporada decembrina.
Por instrucción del alcalde Tomás Gutiérrez Merino, personal del DIF Municipal, Desarrollo Social y Servicios Primarios trabajó durante días para que este espacio recuperara su esencia como punto de encuentro: un sitio seguro, iluminado y pensado para la convivencia. El objetivo, señalaron, es que las y los ramosarizpenses vuelvan a hacer de la plaza el corazón social de la ciudad.
La plaza ofrece ahora un recorrido lleno de atractivos, entre ellos un pino monumental de 12 metros, una villa temática inspirada en el Polo Norte, un iglú gigante instalado en el kiosco, diversos sets fotográficos, el Expreso Polar, el carrusel, renos gigantes y más de 300 mil luces que envuelven el centro en un ambiente festivo.
El alcalde enfatizó que el lugar fue diseñado para disfrutarse en comunidad y fortalecer los lazos familiares
.“Queremos que las familias vuelvan a la plaza, que la sientan suya y que vivan aquí momentos que fortalezcan la unión y el espíritu navideño”, expresó Gutiérrez Merino.
Como complemento, el corredor de productos típicos, atendido por emprendedoras locales, continúa ofreciendo manzanas caramelizadas, galletas de jengibre, chocolate caliente, churros y otros sabores tradicionales de esta época.
El Gobierno Municipal invitó a todas y todos a visitar la Plaza Principal y ser parte de este ambiente lleno de luz, color y tradición, que permanecerá disponible durante toda la temporada navideña.