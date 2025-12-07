Disfrutan familias de la Plaza Principal llena de magia navideña, en Ramos Arizpe

Tras el exitoso Encendido Navideño del pasado 5 de diciembre, el Gobierno Municipal anunció que la Plaza Principal, ubicada frente a la Presidencia Municipal, permanecerá abierta y completamente ambientada para que las familias de Ramos Arizpe disfruten de la temporada decembrina.

Por instrucción del alcalde Tomás Gutiérrez Merino, personal del DIF Municipal, Desarrollo Social y Servicios Primarios trabajó durante días para que este espacio recuperara su esencia como punto de encuentro: un sitio seguro, iluminado y pensado para la convivencia. El objetivo, señalaron, es que las y los ramosarizpenses vuelvan a hacer de la plaza el corazón social de la ciudad.

La plaza ofrece ahora un recorrido lleno de atractivos, entre ellos un pino monumental de 12 metros, una villa temática inspirada en el Polo Norte, un iglú gigante instalado en el kiosco, diversos sets fotográficos, el Expreso Polar, el carrusel, renos gigantes y más de 300 mil luces que envuelven el centro en un ambiente festivo.