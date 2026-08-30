Seguridad impulsa grandes eventos en Coahuila, destaca Manolo Jiménez durante cabalgata de Ramos Fest

En el marco de la conclusión del Ramos Fest, en la Región Sureste, el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, aseguró que la entidad se consolida como un referente para la realización de grandes eventos recreativos y culturales, favorecida por las condiciones de seguridad que prevalecen en el estado. “Todos estos eventos son para que la gente los disfrute, tanto la gente que vive en Ramos como los visitantes. Son de las actividades que se pueden desarrollar con gran éxito gracias a que vivimos en un estado donde hay paz, donde hay tranquilidad y donde se vive con armonía”, declaró Jiménez Salinas.

Respecto a la agenda del 15 y 16 de septiembre, el mandatario confirmó que avanzan los preparativos para que las familias acudan a la Plaza de Armas al Grito de Independencia y al tradicional desfile del día siguiente. “El día 16, el desfile, y ya se está organizando bien; y tenemos también el día 15, el Grito. Cada municipio va a tener su Grito de Independencia y, bueno, vamos a tener nosotros ahí un buen concierto en la Plaza de Armas”, explicó.

Jiménez Salinas resaltó el éxito en taquilla del Rodeo Saltillo y aseguró que la respuesta del público ha sido positiva no solo en el estado, sino también en distintas partes del país, tras el anuncio de la cartelera el pasado 15 de agosto. “Sin duda es el mejor evento tex-mex del país, es el mejor rodeo de todo México. Así como está el referente del rodeo de futbol, el rodeo de Houston en Estados Unidos, el rodeo de Calgary... cuando se habla de rodeo en México, se habla del Rodeo Saltillo”, subrayó. CRECE CONECTIVIDAD AÉREA En materia de conectividad, el titular del Ejecutivo estatal anticipó que para diciembre quedará habilitada la ruta aérea a Guadalajara, mientras que continuarán las gestiones para establecer conexiones con la Ciudad de México y otros destinos. “Traemos casi 2 millones de habitantes cautivos para los vuelos aquí del aeropuerto de la Región Sureste de Coahuila. Primero vienen los nacionales y luego ya vendrían los vuelos a Estados Unidos”, puntualizó sobre el crecimiento paulatino del aeropuerto local.

ACOMPAÑARÁ A LA PRESIDENTA Finalmente, Manolo Jiménez adelantó que acompañará a la presidenta de México durante su informe de gobierno y manifestó su expectativa de que se concreten proyectos de infraestructura considerados prioritarios para Coahuila dentro del próximo paquete económico federal. “Esperemos que en este año se puedan concretar los compromisos presidenciales. Son muy importantes, como lo es la carretera Saltillo-Monclova. Yo diría que esa es la prioridad número uno”, concluyó.