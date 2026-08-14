Seguridad y talento atraen inversión de Waelzholz a Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, COAH.- La seguridad, la disponibilidad de mano de obra calificada, el sólido entorno industrial y la ubicación estratégica fueron factores determinantes para que la empresa Waelzholz eligiera a Ramos Arizpe para establecer su primera planta productiva en México. El proyecto contempla una inversión de 65 millones de dólares y la generación de 100 empleos, y durante su presentación estuvieron presentes el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, y el alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino.

André Sereno, director de Operaciones de Waelzholz México, destacó que la instalación permitirá a la compañía integrarse a una región con amplia vocación industrial y aprovechar las condiciones que ofrece el municipio para fortalecer sus operaciones. “Nuestra instalación en Ramos Arizpe nos permitirá estar más cerca de clientes y proveedores, esto elevará nuestra cadena de suministro. Además, es importante destacar la seguridad que sabemos que existe en Ramos Arizpe y todo el ambiente industrial que nos envolverá”, señaló. El directivo resaltó también la disponibilidad de capital humano, al considerar que la región cuenta con trabajadores preparados y conocimientos tecnológicos necesarios para atender las necesidades de la empresa.

“La fuerza laboral de Ramos Arizpe también es algo positivo, es algo que nunca cuestionamos porque supimos que aquí hay gente bien preparada en mano de obra y con conocimientos tecnológicos”, expresó. Por su parte, Heino Buddenberg, CEO de Waelzholz Group, explicó que la nueva planta permitirá fortalecer la atención a sus clientes en México mediante una cadena de suministro más corta y una mayor capacidad de respuesta ante las necesidades del mercado.





Agregó que la compañía contempla integrar y capacitar en la región al personal que estará a cargo de los procesos técnicos y administrativos, con lo que se fortalecerá la participación del talento local. La llegada de Waelzholz representa además la primera planta de producción de la compañía en Coahuila. La firma cuenta con alrededor de 2 mil 300 colaboradores y presencia internacional en Europa, Asia y América, con productos especializados destinados a industrias como la automotriz, movilidad eléctrica, generación de energía y manufactura avanzada.