Seguridad y talento atraen inversión de Waelzholz a Ramos Arizpe

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    Seguridad y talento atraen inversión de Waelzholz a Ramos Arizpe
    Waelzholz reconoció la disponibilidad de mano de obra calificada y con conocimientos tecnológicos.

La seguridad de la ciudad fue uno de los factores para elegir su ubicación

RAMOS ARIZPE, COAH.- La seguridad, la disponibilidad de mano de obra calificada, el sólido entorno industrial y la ubicación estratégica fueron factores determinantes para que la empresa Waelzholz eligiera a Ramos Arizpe para establecer su primera planta productiva en México.

El proyecto contempla una inversión de 65 millones de dólares y la generación de 100 empleos, y durante su presentación estuvieron presentes el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, y el alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino.

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André Sereno, director de Operaciones de Waelzholz México, destacó que la instalación permitirá a la compañía integrarse a una región con amplia vocación industrial y aprovechar las condiciones que ofrece el municipio para fortalecer sus operaciones.

“Nuestra instalación en Ramos Arizpe nos permitirá estar más cerca de clientes y proveedores, esto elevará nuestra cadena de suministro. Además, es importante destacar la seguridad que sabemos que existe en Ramos Arizpe y todo el ambiente industrial que nos envolverá”, señaló.

El directivo resaltó también la disponibilidad de capital humano, al considerar que la región cuenta con trabajadores preparados y conocimientos tecnológicos necesarios para atender las necesidades de la empresa.

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“La fuerza laboral de Ramos Arizpe también es algo positivo, es algo que nunca cuestionamos porque supimos que aquí hay gente bien preparada en mano de obra y con conocimientos tecnológicos”, expresó.

Por su parte, Heino Buddenberg, CEO de Waelzholz Group, explicó que la nueva planta permitirá fortalecer la atención a sus clientes en México mediante una cadena de suministro más corta y una mayor capacidad de respuesta ante las necesidades del mercado.

  • $!André Sereno, director de Operaciones de Waelzholz México.
    André Sereno, director de Operaciones de Waelzholz México. CORTESÍA
  • $!Heino Buddenberg, CEO de Waelzholz Groupm, resaltó que la nueva instalación fortalecerá la capacidad de respuesta.
    Heino Buddenberg, CEO de Waelzholz Groupm, resaltó que la nueva instalación fortalecerá la capacidad de respuesta. CORTESÍA

Agregó que la compañía contempla integrar y capacitar en la región al personal que estará a cargo de los procesos técnicos y administrativos, con lo que se fortalecerá la participación del talento local.

La llegada de Waelzholz representa además la primera planta de producción de la compañía en Coahuila. La firma cuenta con alrededor de 2 mil 300 colaboradores y presencia internacional en Europa, Asia y América, con productos especializados destinados a industrias como la automotriz, movilidad eléctrica, generación de energía y manufactura avanzada.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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