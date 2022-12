Selina Bremer de Cepeda rinde su primer informe de actividades al frente del DIF

La señora Selina Bremer de Cepeda, presidenta Honoraria del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Torreón (DIF), destacó en su primer informe los resultados alcanzados en materia de salud, alimentación, inclusión social, así como los apoyos a adultos mayores, las mujeres y la familia.

El evento de presentación de su primer año de actividades contó con la presencia del alcalde Román Alberto Cepeda así como de representantes de dependencias del Gobierno del Estado y del Municipal, organismos de la sociedad civil, empresarios, académicos y colonos.

En su discurso, Selina Bremer de Cepeda informó sobre los nuevos proyectos concretados en los primeros 12 meses de esta Administración, como “El Club de los Abuelos”, el Centro Integral de Discapacidad, y la colocación de la primera piedra para la construcción de la nueva Casa Cuna del DIF Torreón, la cual describió como el mayor de los retos del organismo, por la dimensión de la obra y los recursos que requiere para su ejecución, sin embargo, destacó los beneficios para los niños que están bajo resguardo del sistema.

Además, dio a conocer las acciones de mantenimiento y rehabilitación en instalaciones del sistema como Casa Cuna, Casa Hogar y DIF Revolución, con el objetivo de dar un servicio humano, digno y eficiente, a sus usuarios.

PRINCIPALES PROYECTOS

Con una inversión de 326 mil 700 pesos, informó que se puso en operación El “Club de los Abuelos”, el cual es un centro de vida asistida, donde los adultos mayores reciben atención integral. Fue creado para personas mayores de 65 años que requieran de un espacio de convivencia mientras sus familiares trabajan.

“Durante su estancia reciben los servicios de terapia de movimiento, estimulación cognitiva, terapia psicológica, grupo de apoyo, ejercicios de motricidad y toma de signos vitales. Además, se imparten talleres y actividades como manualidades, baile de salón, taichí, arte terapia, cocina, música, juegos de mesa y club de lectura; también pueden acceder a los servicios de podólogo y corte de cabello” indicó la Presidenta Honoraria del DIF.

Los adultos mayores reciben también dos alimentos calientes por día, con menús indicados por un nutriólogo clínico, acorde a sus necesidades calóricas y requerimientos propios a su edad.

Centro Integral de Discapacidad “Abriendo Caminos”

El nuevo Centro Integral de Discapacidad “Abriendo Caminos”, implicó una inversión de 121 mil 932 pesos y tiene una capacidad para atender hasta 100 personas, se ubica en la colonia Villas San Agustín, es un proyecto que busca ofrecer oportunidades a las personas con discapacidad, para una vida digna.

Selina Bremer de Cepeda explicó que el objetivo de “Abriendo Caminos” es dar un espacio donde se concentran nuevos servicios, así como los programas ya existentes, y agregó que cuenta con áreas para la capacitación en el trabajo, talleres de formación laboral y ocupacional para una vida digna e independiente.

En el lugar se ofrece atención psicológica, vinculación con empresas en el área laboral, así como actividades recreativas, culturales y deportivas.

En la primera etapa del centro, se rehabilitó el campo de fútbol uruguayo, la cancha de basquetbol, luminarias, se adaptó una casa de entrenamiento para ejecutar el programa de vida independiente, donde las personas con algún tipo de discapacidad motriz pueden aprender a vivir su día a día de manera autónoma.

Además, se hicieron mejoras en la explanada y rampas de acceso, adecuación de baños y regaderas, habilitación de siete salones, pintura perimetral, áreas verdes, rampas exteriores, dos salones, baño y cocina.

Se imparten talleres de bastón blanco, computación, música, pirograbado, manualidades, gimnasio, deporte adaptado, cocina, carpintería, desarrollo humano, jardinería y hortalizas.

También comentó que, para optimizar el uso de la cancha, se reactivó en estas instalaciones la academia de fútbol Santos-Peñoles, para el beneficio de la comunidad, buscando se aprovechen más los espacios públicos.

La nueva Casa Cuna en Ciudad DIF

El pasado 2 de diciembre se develó la placa que simboliza el arranque de obra para la construcción la nueva Casa Cuna en los terrenos de Ciudad DIF, donde se estima una inversión de 30 millones de pesos.

Selina Bremer dijo que la finalidad es proporcionar a los niños que viven bajo resguardo del DIF Torreón mejores espacios, que se adapten a sus diferentes etapas de crecimiento y que garanticen su sano desarrollo.

Esta Administración ha implementado la filosofía Montessori, modelo educativo que responde a las necesidades de los infantes, creando los ambientes adecuados para su óptimo desarrollo.

Los servicios que se otorgan a los niños institucionalizados abarcan alimentación, vestido, educación, recreación, cultura, atención médica y acompañamiento psicológico.

“Hemos ya recaudado recursos gracias a diversas actividades, como lo fue la venta de los A pollos DIF en la Feria de Torreón, con esto fue posible iniciar el proyecto, sin embargo, se requiere de mucho trabajo, compromiso y sobre todo recursos”, dijo.

“Estoy segura que si continuamos trabajando de la mano, involucrando los diferentes sectores como Gobierno, sociedad civil, cámaras, empresas, empresarios y contigo lograremos cristalizar este gran sueño”, expresó.

COLABORACIÓN CON LA SOCIEDAD CIVIL

Selina Bremer de Cepeda destacó las actividades que se han realizado en conjunto con las Organizaciones de la Sociedad Civil.

En cuanto a las Organizaciones de la Sociedad Civil, este año resultaron beneficiadas un total de 24 con el Fondo de Fortalecimiento Municipal para la Infraestructura a las Organizaciones de la Sociedad Civil (FORTA), el cual representa el apoyo económico de proyectos autorizados para equipamiento y construcción en actividades de asistencia social.

Se entregaron los cheques a las organizaciones seleccionadas, por un monto total de 3 millones 999 mil 774 pesos.

“Las Organizaciones de la Sociedad Civil, son las manos que nos respaldan amorosamente, y con las cuales realizamos cada día un trabajo coordinado, logrando con ellas grandes resultados”.

En ese sentido se realizó la capacitación “Políticas públicas, corresponsabilidad y profesionalización” donde asistieron 80 personas de 36 OSC´s.

La Presidenta Honoraria informó que son 48 organismos los que conforman el padrón fijo de DIF, y para cubrir sus necesidades, actividades y mantenimiento, se destina 6 millones 042 mil pesos al año. Sus tareas, misiones y razón de existir de cada una son muy variadas, pero todas tienen en común, la calidad humana.

Con el respaldo del Cabildo, se autorizó la condonación del impuesto predial a 24 de estos organismos de asistencia.

Rehabilitación de Casa Hogar

Casa Hogar de DIF Torreón atiende a niños de 8 a 18 años que se encuentran en situación extraordinaria, que hayan sido objeto de violencia física, psicológica y emocional, abandonados o bien que fueron retirados su entorno ante un abuso sexual o por omisión de cuidados grave.

Con el apoyo de la Administración Municipal se han concretado reparaciones en diversas áreas del edificio. Se rehabilitó la fuente, lo que cambió por completo la vista del patio principal, se renovaron los talleres y se destinaron recursos para la reparación integral de techos, ventanas, pintura interior y exterior, restauración de canchas, señalamientos, reforestación, limpieza de escombro, incluyendo la remodelación de las oficinas administrativas.

Este año se incluyó el servicio social de voluntarios, quienes cada cuatro días asisten a impartir actividades recreativas y culturales. Las cocineras tanto de Casa Hogar, Casa Cuna y Casa Puente, recibieron una capacitación para la elaboración de menús balaceados y nutritivos.

Se incluyeron también a las actividades diarias nuevos talleres por las tardes, y los cumpleaños se convirtieron en días de fiesta y celebración reafirmando su sentido de pertenencia e identidad.

La actual Casa Cuna se transforma en un ambiente Montessori

Los más pequeños integrantes de la familia DIF Torreón viven en la actual Casa Cuna, ahí se atiende a bebés desde 0 meses y niños hasta los 8 años. La tarea de resguardarlos abarca muchas áreas, y conlleva muchas responsabilidades: velar por su salud, educación, estabilidad física y sobre todo emocional.

Para muchos de los niños, los brazos de las guías se convierten en el primer refugio seguro; ellas brindan sus cuidados y cariño 24 horas al día, los 7 días a la semana, es por ello que se capacitaron como guías Montessori, logrando un cambio abismal en la vida de los pequeños.

Las mejoras que se hicieron en Casa Cuna incluyen adaptar salones como ambientes Montessori, lo cual ayuda para trabajar para reparar el daño emocional.

Mejoras en el DIF Revolución para acercar los servicios a la gente

Se realizaron acciones de rehabilitación en las instalaciones del DIF Revolución, con el objetivo de proporcionar los mismos servicios que se brindan en Ciudad DIF, haciendo que la población de zonas aledañas pueda acudir con mayor facilidad.

A través de la Dirección de Obras Públicas, se está rehabilitando la planta baja donde se ubican los salones de enfermería, prefectura, administrativo, psicología y laboratorio, de igual forma se están mejorando las condiciones de las aulas, talleres, baños y el Auditorio Tonantzin.

EVENTOS Y CAPACITACIONES

Baile “Cana al Aire”

Se llevó a cabo el tradicional baile “Cana al Aire”, así como la “Coronación de la Reina y Princesas del Adulto Mayor 2022”.

El evento se realiza cada año y es un espacio para el esparcimiento de los adultos mayores, así como la celebración en su día.

Del 02 de septiembre al 02 de octubre, en la Feria de Torreón se ofrecieron los tradicionales pollos estilo Casa Iñigo, que este año se llamaron “A pollos DIF”.

En esta ocasión, se incorporó el Chef Móvil con la venta de papas y alitas, así como el servicio para llevar, el cual funcionó todos los días de siete de la noche a una de la mañana.

El stand fue acondicionado para mayor comodidad de los visitantes, con la ampliación del área de comensales, remodelación de espacios para asadores, cocina y baños, además de equipamiento y mantenimiento en general.

Se vendieron un total de 20 mil 889 órdenes de pollo y 946 órdenes de alitas con papas. De tal forma que se obtuvo una utilidad de 1 millón 344 mil pesos, fondos destinados para la nueva Casa Cuna.

DIF Rosa

Con una serie de actividades y eventos, se hizo el llamado para la prevención y atención oportuna del cáncer de mama.

Bremer de Cepeda informó que se benefició a 150 mujeres con estudios de mastografía y papanicolaou. Además, se entregaron prótesis mamarias y pelucas oncológicas, paquetes de microblading y 50 turbantes fabricados por alumnos de los talleres de costura Tonantzin de DIF.

En el evento del trenzatón, se recolectaron más de un centenar de trenzas, mismas que serán utilizadas para la elaboración de pelucas oncológicas.

DIF Rosa también abarcó una conferencia con un testimonio de una colaboradora de DIF Torreón, quien compartió parte de su vida, con la plática “Es adictivo vivir, una vez que dejas de vivir”.

Curso-taller “Trauma complejo y abuso sexual”

La Presidenta Honoraria del DIF Torreón, dijo que como parte del diseño de estrategias que contribuyan a la construcción de una sociedad más justa y equitativa, se realizaron capacitaciones para el personal que atiende las problemáticas a las que se enfrenta la niñez.

Del 22 al 25 de febrero se llevó a cabo el Curso-taller ‘Trauma complejo y abuso sexual’ a cargo de la Doctora Rafaela Santos, Presidenta del Instituto Español de Resiliencia y de la Psicóloga Clínica Noelia Mata Novillo, de Madrid, España, contando así con conferencistas de talla internacional, en colaboración con Resilia de Torreón.

Diplomado en estudios de género y violencia

El Diplomado en estudios de género y violencia, se impartió los fines de semana de cada mes, desde febrero hasta julio, siendo así el curso que inició una serie de capacitaciones durante todo el año.

Estuvo dirigido a personas interesadas en ampliar sus conocimientos sobre el tema, y analizar su articulación desde una perspectiva crítica y reflexiva, tales como activistas y profesionistas independientes y organizados en colectivos, investigadores, funcionarios públicos, docentes e integrantes de organizaciones de la sociedad civil.

Se abordaron temas como los conceptos y herramientas básicas para el análisis de género, teorías e identidades, salud mental de las mujeres y hombres, así como intervenciones interdisciplinarias para garantizar los derechos de los involucrados e interesados en la perspectiva de género.

Dispensadores de agua

Por otra parte, dentro de las acciones del programa “Agua para todos en Torreón”, el alcalde Román Alberto Cepeda González, anunció este año la instalación de 50 módulos de hidratación en diferentes centros comunitarios y asistenciales del DIF, en beneficio de cinco mil usuarios mensuales.

Los dispensadores ofrecen agua fría y caliente, según las necesidades del usuario. “Agradecemos al Grupo SIMSA, que prioriza la importancia de sumar esfuerzos con la Administración Municipal y con el DIF Torreón”.

Al final del evento, la Señora Selina Bremer de Cepeda, reconoció a quienes le han acompañado en su primer año al frente del DIF Torreón, como las voluntarias, por su amistad, cercanía y gran espíritu de altruismo que han demostrado a las causas, siempre sensibles a las necesidades del sistema.

Dijo que al inicio de esta Administración, se dio a la tarea de formar un voluntariado fuerte y comprometido, que se sumara a todas las causas y actividades del organismo.

“Mi responsabilidad como Presidenta Honoraria de DIF Torreón, ha sido un regalo que la vida me da, de poder contribuir con gran compromiso y entrega a mi ciudad y en especial a las familias de Torreón más vulnerables. Desde el inicio, he estado acompañada de grandes personas que me han ayudado a hacer esto posible, a quienes les estoy infinitamente agradecida. Su trabajo, apoyo y acompañamiento, han sido de lo más cálido y siempre presentes”, dijo.

“De manera muy especial quiero agradecer a mi familia, a mis hijos: Román, Ernesto y Juan Pablo, quienes desde el primer día me apoyaron. Gracias por su comprensión, amor y paciencia. Román, a ti, como alcalde, te quiero agradecer la confianza que me demostraste desde el inicio para presidir esta gran responsabilidad y que nunca dudaste. He contado con todo tu respaldo y empatía, lo cual me llena de gran satisfacción”, dijo Selina Bremer de Cepeda.