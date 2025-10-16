Senderistas atraviesan Coahuila en su travesía de Santiago a Santiago

El pasado sábado 11 de octubre, un grupo de quince senderistas partió de la Catedral ubicada en Saltillo rumbo al municipio de Santiago, Nuevo León, en una ruta de 200 kilómetros, la más grande documentada en la historia reciente de la ciudad.

Este recorrido es el resultado de años de logística realizada por la asociación Camino de Santiago a Santiago.

A seis días de haber iniciado la ruta, los senderistas lograron atravesar Coahuila con un recorrido por espectaculares paisajes como el ejido El Diamante, los bosques en San Antonio de las Alazanas, Mesa de las Tablas, y este jueves lograrán concretar el recorrido que consta de Potrero de Ábrego, en Coahuila, a El Hondable, en Nuevo León.

En esta etapa 5, previo a dejar Coahuila, los senderistas pasaron de Mesa de las Tablas a Potrero de Ábrego en un recorrido de 25 kilómetros en siete horas.

Susana, una de las senderistas, indicó que trece kilómetros se realizaron bajo un intenso sol, pero rodeados de los hermosos paisajes de la sierra, con grandes pinos y el hermoso arroyo El Zorrillo.

Este viernes el recorrido iniciará en El Hondable hacia Laguna de Sánchez, y el sábado continuará a Ciénega de González, para concluir el domingo 19 de octubre en Santiago, municipio conocido por sus paisajes verdes, cascadas como Cola de Caballo, y su deliciosa comida típica.

El nombre “De Santiago a Santiago” nace por el tramo total de las rutas. Cabe mencionar que antes Saltillo era conocida como la Villa de Santiago.

El año pasado, VANGUARDIA platicó con los hermanos Andrés y Primitivo García Guajardo, así como con Jaime López Alanís, parte del grupo de ciudadanos detrás de este gran proyecto, quienes indicaron que uno de los objetivos es que la ruta pueda realizarse por tramos y los senderistas puedan completarla en partes.