SEP cierra semestre con 62 denuncias contra 11 escuelas ‘patito’ por operar sin validez oficial en Coahuila

Al cierre del semestre agosto–diciembre de 2025, la Secretaría de Educación Pública (SEP), a través de su oficina de Enlace en Coahuila, registró 62 denuncias contra alrededor de 11 instituciones educativas, principalmente por impartir programas académicos sin validez oficial.

En junio pasado, el delegado de la SEP en el estado, Domingo Hernández Silva, informó que se atendían casos de planteles que cerraron sin concluir trámites de titulación, así como la expedición de documentos sin sustento legal. En ese momento, el número de escuelas involucradas era de siete; sin embargo, en el último tramo del año la cifra aumentó 57.14 por ciento.

Al cierre del primer semestre del ciclo escolar, Hernández Silva detalló que la mayor parte de los reportes corresponde a carreras del área de la salud, concentrados principalmente entre junio y septiembre del presente año.

En agosto, el Instituto de Asistencia Médica (IDEAM) “Florence Nightingale”, una escuela técnica ubicada en Saltillo que ofertaba programas relacionados con la salud, fue cateado por la Fiscalía General del Estado tras detectarse que operaba sin validez oficial.