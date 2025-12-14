SEP cierra semestre con 62 denuncias contra 11 escuelas ‘patito’ por operar sin validez oficial en Coahuila
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
La mayoría de los señalamientos corresponden a escuelas que ofrecían carreras del área de la salud sin autorización federal
Al cierre del semestre agosto–diciembre de 2025, la Secretaría de Educación Pública (SEP), a través de su oficina de Enlace en Coahuila, registró 62 denuncias contra alrededor de 11 instituciones educativas, principalmente por impartir programas académicos sin validez oficial.
En junio pasado, el delegado de la SEP en el estado, Domingo Hernández Silva, informó que se atendían casos de planteles que cerraron sin concluir trámites de titulación, así como la expedición de documentos sin sustento legal. En ese momento, el número de escuelas involucradas era de siete; sin embargo, en el último tramo del año la cifra aumentó 57.14 por ciento.
TE PUEDE INTERESAR: Van SEP y Profeco contra universidades ‘patito’ en Coahuila
Al cierre del primer semestre del ciclo escolar, Hernández Silva detalló que la mayor parte de los reportes corresponde a carreras del área de la salud, concentrados principalmente entre junio y septiembre del presente año.
En agosto, el Instituto de Asistencia Médica (IDEAM) “Florence Nightingale”, una escuela técnica ubicada en Saltillo que ofertaba programas relacionados con la salud, fue cateado por la Fiscalía General del Estado tras detectarse que operaba sin validez oficial.
De acuerdo con la SEP, programas como Medicina, Odontología, Enfermería o Fisioterapia requieren una autorización federal específica, ya que, además del Registro de Validez Oficial de Estudios (RVOE), es indispensable contar con el aval del sector salud. Ofrecer estas carreras sin cumplir con dichos requisitos constituye una falta grave.
“Todo lo que es la rama de la salud es de las más afectadas, ya que pasan directamente a la Federación y no se puede otorgar un RVOE estatal”, señaló el delegado.
TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: Llaman a evitar fraudes con universidades ‘patito’
Hernández Silva indicó que la mayoría de las quejas registradas hasta diciembre fueron interpuestas contra la Universidad Autónoma de Durango en distintos campus, principalmente en Torreón. Agregó que las denuncias más recientes provienen de estudiantes que buscan cambiarse de institución tras confirmar que los programas no contaban con reconocimiento oficial.
En Saltillo, según una consulta publicada por VANGUARDIA, la institución con el mayor número de programas sin validez oficial es la Universidad Autónoma de Durango, Campus Saltillo, ubicada en la colonia Santa Lucía. De las 15 carreras que conforman su oferta académica, ocho carecen de RVOE: Psicología, Psicopedagogía, Contador Público Auditor, Nutrición, Cosmetología, Enfermería, Diseño Gráfico y Mercadotecnia.
TE PUEDE INTERESAR: Catean escuela de enfermería que operaba sin registro oficial en Saltillo
El delegado afirmó que, tras el cierre de la ventanilla de la Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación (DGAIR) en noviembre, algunas de estas 11 instituciones lograron regularizarse y obtener la documentación necesaria para operar el próximo año, mientras que aquellas que no lo hicieron deberán esperar hasta el siguiente ciclo escolar.
Hernández anticipó que en enero de 2026 podrían presentarse nuevas denuncias, una vez que se reabra el proceso de trámites, aunque la cifra podría ser menor. Aseguró que la SEP y el gobierno estatal mantendrán la vigilancia para evitar que escuelas sin reconocimiento oficial inscriban estudiantes y continúen ofreciendo programas sin autorización.