SEP defiende nuevos libros; padres y docentes de Coahuila aseguran que contenido no es apto para alumnos

La funcionaria sostuvo que las críticas que han hecho especialistas en educación respecto a que los materiales contienen errores o sesgos ideológicos e históricos son inválidas, pues ya se ha hecho una revisión exhaustiva de los ejemplares.

“Los conocimientos no están fragmentados, están integrados y es lo que pretendemos. Estamos felices porque las niñas, niños y adolescentes aprenderán desde una perspectiva humanística, científica, de igualdad de género, justicia social e inclusión”, aseveró Ramírez Amaya.

Agregó que “los libros de texto son el resultado del trabajo solidario de miles de maestros, maestras y especialistas en pedagogía y se logró un resultado innovador”.

En cuanto al amparo promovido por la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) manifestó que la SEP no ha sido notificada oficialmente por el requerimiento de amparo, sin embargo, en cuanto esto suceda aseguró que se implementará el mecanismo legal correspondiente para atender esta notificación.

“Esta secretaría ha sido respetuosa de cada acuerdo judicial de los que ha sido notificada y en observancia al mandato constitucional de la Ley General de Educación, los libros de texto están llegando a los almacenes regionales, a las zonas escolares y en breve estarán en las escuelas, se trata de un nuevo modelo que se inscribe en el proceso de transformación de la educación”, comentó la secretaria.

MATERIALES SE QUEDARON CORTOS: UNPF

Además de su contenido sesgado, los libros del próximo ciclo escolar son “enciclopédicos” y poco atractivos para los alumnos, por lo que se perdería la visión de formar estudiantes críticos, propositivos y analíticos, advirtió Patricia Ganem alarcón, Directora del grupo LOGA, que se especializa en brindar capacitación a distintos niveles de educación básica.

Aunque reconoció el esfuerzo de los maestros y maestras que ayudaron a elaborar los materiales educativos, criticó el diseño señalando que “se quedó corto”, ya que lo ideal hubiera sido una revisión por expertos en pedagogía, ilustración y diseño editorial.

Además, insistió en que, hasta el día de hoy, los docentes frente a grupo no han recibido preparación ni capacitación adecuada sobre el uso de los materiales.

Pese a los errores, aclaró que ningún libro deberá ser desechado y los docentes deberán usarlos como guías:

“Los libros tienen errores conceptuales, no solo es que no tengan matemáticas, sino las poquitas que tienen las presentan mal, no solo tienen poquitas lecturas, sino que son muy avanzadas para un niño o niña de primero de primaria, pero se pueden utilizar, quizás, para los niños cuando sepan leer. Yo creo que ya están ahí, están impresos, se deben quizás aprovechar algunas cosas, pero sí con una guía académica clara”, afirmó.

Para el maestro de primaria Osvaldo Rodríguez, quien imparte clases en primero y segundo de primaria, los nuevos libros de texto no están dirigidos a los alumnos, sino a los padres de familia y docentes, quienes tendrán la obligación de dar guía a los niños y niñas en su educación.

“En estos nuevos libros se apuesta por la educación en comunidad, que los papás y mamás participen en la educación de sus hijos, cosa que será difícil y estaremos viendo el proceso el próximo ciclo, sin duda será todo un año de práctica y nos enfrentaremos a muchos retos”, comentó en entrevista para VANGUARDIA.

En una petición lanzada en la plataforma Change.org por la investigadora Alma Maldonado para que se detenga la distribución de los ejemplares, se argumenta que, a pesar de que el decreto del Plan de Estudio para la educación preescolar, primaria y secundaria establece que en 2022 y 2023 se deben realizar pruebas piloto y que los cambios en 2023 se implementarán únicamente en preescolar, primero de primaria y primero de secundaria, no se hicieron pruebas piloto ni se conoce el resultado de una sola evaluación.

La petición, que había alcanzado más de 60 mil firmas hasta ayer, propone que se utilicen los libros anteriores mientras se resuelven los temas legales, y para que los contenidos pasen por una revisión de expertos, así como de grupos docentes con experiencia en el aula y de diseñadores profesionales.

SE REUNIRÁN EN PACHUCA, HIDALGO

De acuerdo con una declaración del secretario de educación en Coahuila, Francisco Saracho Navarro, el tema de los libros de texto se revisará en una reunión nacional que fue convocada por la Secretaría de Educación Pública, en la que se darán instrucciones sobre la implementación del nuevo modelo educativo y se podrán resolver inquietudes sobre el uso de los libros de texto.

La reunión se llevará a cabo en Pachuca, Hidalgo, el próximo 10 de agosto, dijo el titular de la Sedu.

Para la implementación del nuevo modelo educativo, conocido como Nueva Escuela Mexicana, se esperan instrucciones por parte de la SEP que contemplen la actualización general de los planes de estudio, perfiles de egreso, estrategias, materiales y métodos educativos a desarrollar durante el ciclo 2023-2024.