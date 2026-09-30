Septiembre deja avances en seguridad, obras y desarrollo para Coahuila: Manolo Jiménez

El mandatario estatal señaló que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) colocó a Coahuila como el estado más seguro de México, resultado que, dijo, representa un incentivo para mantener el trabajo coordinado.

El gobernador Manolo Jiménez Salinas calificó septiembre como un mes de resultados para Coahuila, al destacar avances en seguridad, infraestructura, desarrollo social, turismo y promoción económica, además de actividades realizadas en las cinco regiones del estado.

“Este resultado nos llena de orgullo y nos motiva a seguir trabajando con todo; y durante este mes que acaba de finalizar, logramos muchas cosas importantes más”, expresó.

En la Región Sureste, se supervisaron los avances de la Expo Coahuila y se dio la bienvenida al general Jorge González, nuevo comandante de la Sexta Zona Militar, con quien se reforzó la coordinación en materia de seguridad.

Saltillo fue sede de la Final de la Copa del Mundo de Tiro con Arco 2026, evento que reunió a 32 de los mejores arqueros del mundo, provenientes de 17 países.

Durante septiembre también se impulsó el programa “Septiembre, Mes del Testamento”, para brindar certeza jurídica al patrimonio de las familias, y se entregó el Premio Estatal de Periodismo, con el que se reconoció la labor de quienes generan y difunden información.

En el marco de las Fiestas Patrias, se realizó el tradicional Grito de Independencia, se presentó el grupo La Firma y se llevó a cabo el desfile cívico militar para conmemorar el 216 aniversario del inicio de la Independencia de México.

En materia social, a través de Mejora Coahuila arrancaron los programas Huevo y Leche y El Despensón, enfocados en apoyar la economía de las familias.

Además, comenzó “En Equipo Le Entramos”, estrategia que contempla, junto con los municipios, una inversión superior a 3 mil millones de pesos en obras y acciones sociales para colonias, barrios y ejidos.

“En Equipo le entramos con todo para mejorar la calidad de vida de nuestra gente”, señaló Jiménez Salinas.

Los recursos serán destinados a trabajos de pavimentación, bacheo, agua, drenaje, alumbrado y embellecimiento urbano.

En la Región Centro-Desierto, en Escobedo, inició el programa de mobiliario escolar y se entregaron uniformes y tenis gratuitos. En Monclova se otorgaron apoyos económicos de “Veamos la Discapacidad”, nuevas unidades UNEDIF, así como aparatos ortopédicos y auditivos.

En la Región Carbonífera, el gobernador participó en la tradicional Cabalgata de Sabinas. En San Juan de Sabinas se entregaron escrituras para brindar certeza jurídica a familias, mientras que en Múzquiz se distribuyeron apoyos económicos, aparatos auditivos, sillas de ruedas y otros dispositivos funcionales para personas con discapacidad.

En Torreón se reforzó el equipamiento de seguridad con nuevas patrullas y armamento, además de inaugurarse el hotel Courtyard Marriott, como parte de las nuevas inversiones en la Región Laguna.

En materia económica, Jiménez Salinas destacó que el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) ubicó a Coahuila dentro del Top 5 de las entidades más competitivas del país, resultado que, señaló, refrenda las condiciones del estado para atraer inversiones y generar empleos.

A nivel nacional, el gobernador participó en encuentros con líderes empresariales, entre ellos el North Capital Forum, y formó parte del grupo de Los 300 líderes más influyentes de México.