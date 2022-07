Sequía lagunera no es nada nuevo, afirma experto

Preocupa que no lleguen las lluvias a la cuenca alta del Nazas, aunque principal problema es la mala gestión

TORREÓN, COAH.- El problema de la sequía en la Comarca Lagunera no es nuevo, pero tenemos períodos en que el estiaje se agudiza, hay unos años más críticos que otros, expresó Gerardo Jiménez, presidente del Comité pro Defensa del Agua.

Si al concluir el año no tenemos una precipitación mejor al promedio histórico que es de 240 milímetros, entraríamos al cuarto año consecutivo de sequía, es la realidad que tenemos, aunque en este 2022 no sabemos todavía cuál va a ser el grado de severidad, dijo el experto.

En años anteriores todavía no entrábamos en una condición crítica; sin embargo, el presente 2022 no se ve claro todavía en cuanto a precipitaciones y todo hace suponer que no se alcanzará el promedio de precipitación, de acuerdo al indicador que se utiliza para medir las sequías.

En caso de entrar a una severa ausencia de lluvias en el caso de La Laguna, comentó que a nivel gubernamental hay programas de prevención de la sequía y acaba de emitirse un decreto emergente para atender el caso, de parte del Gobierno Federal, que le da un mayor margen de operación a la Comisión Nacional del Agua para enfrentar el fenómeno.

“Sí hay instrumentos, aquí el asunto es que el margen se reduce cuando los volúmenes disponibles también se reducen”, explicó.

El entrevistado participó hace unos años en la elaboración de un programa de prevención y mitigación de la sequía que se diseñó en cada una de las cuencas hidráulicas del país, donde se planean algunas medidas, entre ellas, el Sistema de Alerta Temprana que contempla prever las medidas que se tienen que adoptar.

La principal medida que tenemos que acoger en esta región, por encontrarnos en una zona desértica, es el cuidado del agua, porque la problemática que tenemos aquí es que tenemos un volumen disponible considerable, de casi 2 millones de metros cúbicos que ya quisieran otras zonas metropolitanas, pero no hay una gestión sostenible del recurso.

“Hay toda una anomalía en el manejo del agua que se agudizó en los últimos 20 años y desafortunadamente no ha habido una respuesta gubernamental para atenderla”, manifestó.

RAZONES DEL MAL

La principal anomalía es la extracción ilegal de agua del subsuelo, tenemos ocho acuíferos, en el subsuelo tenemos una disponibilidad de 850 millones de metros cúbicos, pero la mayoría están sobre explotados, porque hemos cometidos el error de sacar sin control agua, cuando esa agua es la que nos debe permitir enfrentar períodos como el presente.

Se permitió una extracción excesiva de agua, no se controló y entonces el acuífero principal está sobreexplotado, de tal manera que la medida que tenemos que adoptar es recuperar esos cuerpos de agua para las generaciones futuras.