Servicios Primarios intensifica acciones para mantener limpias zonas urbanas y rurales de Ramos Arizpe

El Gobierno Municipal, a través de la Secretaría de Servicios Primarios, reforzó esta semana las labores de limpieza y mantenimiento en diversos puntos de la ciudad y en comunidades rurales, con el apoyo de brigadistas de la dependencia, integrantes del programa Empleo Temporal y el colectivo de mujeres Ola Verde.

Entre las acciones realizadas destacan la limpieza general, el deshierbe y el retiro de escombro en la entrada a Santo Domingo, la carretera hacia ese sector y sus principales vialidades. También se inició la rehabilitación del canalón de Villasol, se llevó a cabo una jornada de descacharrización en El Escorial y se embelleció la plaza principal de esa comunidad.

Además, se recolectó basura en Plaza Pistaches y se efectuaron trabajos de limpieza con retroexcavadora en el acceso a Paraje de los Pinos, mejorando así el tránsito y la imagen urbana del área.

En la zona rural, las cuadrillas municipales realizaron labores de deshierbe, retiro de escombro y mejora de la Plaza Principal del Ejido Paredón, dejándola lista para la primera posada del área rural, que será encabezada por el alcalde Tomás Gutiérrez.

Estas acciones forman parte del programa permanente de mantenimiento que busca preservar espacios dignos, limpios y seguros para las familias de Ramos Arizpe.

Édgar Tamez Garza, secretario de Servicios Primarios, destacó el compromiso del alcalde y el trabajo coordinado con la ciudadanía.

“Estas acciones reflejan el esfuerzo permanente para mantener limpio y ordenado nuestro municipio. Seguiremos trabajando para que Ramos Arizpe se mantenga como una ciudad ejemplo en servicios y calidad de vida”, expresó.