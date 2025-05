Sheinbaum: urge abrir frontera para exportación de ganado; decisión está en manos del Departamento de Estado de EU

La eventual reapertura de la frontera para la exportación de ganado mexicano a Estados Unidos está ahora en manos del Departamento de Estado del vecino país (DOS, por sus siglas en inglés), luego de que se ha logrado contener la plaga del gusano barrenador del ganado (GBG), informó el Gobierno de México.

Será dicha dependencia la que deberá avalar, en su caso, la visita de inspección que realizará a México la titular del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), Brooke Rollins. De su informe —si resulta favorable— dependerá la reanudación del tránsito de hatos ganaderos, explicó Julio Berdegué Sacristán, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).

El DOS tiene entre sus atribuciones asesorar al presidente de EE. UU., negociar tratados, representar al país en el extranjero y proteger los intereses de sus ciudadanos.

En su conferencia matutina de este jueves, la presidenta Claudia Sheinbaum manifestó que su gobierno espera que la comitiva estadounidense visite México la próxima semana “y, a partir de ahí, pueda abrirse la frontera”.

“Hay avances —añadió—, y tiene que abrirse porque también lo necesitan los Estados Unidos. No solo es una necesidad de los ganaderos mexicanos, sino que existe una relación comercial en la que se exporta e importa, y ellos también necesitan que se abra la frontera”.

La mandataria subrayó que se están tomando todas las medidas sanitarias necesarias para evitar la propagación de la plaga, y anticipó que se realizará una revisión técnica en una planta productora de moscas estériles.

Por su parte, Berdegué detalló que, aunque aún no hay una fecha confirmada para la llegada de la secretaria Rollins, esta expresó su intención de venir a México dentro de los próximos siete días. “Fue un ‘espero’, no me lo dijo con seguridad”, aclaró el funcionario.

“No quiso comprometerse con una fecha exacta, porque debe consultarlo con su Departamento de Estado”, puntualizó.

Añadió que ya se tiene definido un acuerdo sobre una ruta clara con los pasos a seguir para lograr la reapertura de la frontera. “Viene una misión a México para revisar lo que estamos haciendo en el terreno. Les mostraremos todo lo que quieran ver; no hay nada que ocultar. Nuestros resultados han sido muy buenos, y así lo reconoce la secretaria”, sostuvo.

Berdegué destacó que se ha logrado una reducción del 52 por ciento en los nuevos casos de gusano barrenador en el país. “Ya no hay ni un solo caso en el centro de México, y menos aún en el norte; la plaga está contenida en el sur y sureste, y ahí estamos reduciendo los casos de manera acelerada”, aseguró.

Asimismo, informó que se acordó reabrir una planta en Chiapas para la producción de moscas estériles, el método más eficaz para combatir el GBG. Este proyecto fue propuesto por el Gobierno de México desde el año pasado.

“La secretaria Rollins anunció anteayer que, de acuerdo, darán ese paso de colaboración con nosotros. Es una extraordinaria noticia”, celebró Berdegué.

Finalmente, señaló que el objetivo principal es reabrir la frontera lo antes posible. “Ellos también necesitan nuestro ganado. Tengo mucha confianza en que, una vez concluida esta misión, Rollins evaluará su informe y tomará una decisión muy próximamente”, concluyó.

El secretario indicó que en los últimos 28 días solo se han registrado cuatro casos de gusano barrenador, todos controlados de inmediato, y afirmó que no ha habido un aumento de casos. La zona de contención no ha avanzado más allá de regiones específicas de Oaxaca y Veracruz, lo que ha permitido mantener libre de la plaga al norte del país.