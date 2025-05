Saltillo: Jueza acumula nueva queja por comentarios amenazantes y resolver en pro de quien tiene más recursos

Una nueva queja en contra de la jueza Cristina Aguirre se presentó en las salas de la justicia familiar en Saltillo, luego de que presuntamente privara a una menor de edad de la convivencia con su padre, quien argumenta que las determinaciones no tienen sustento y se hicieron ignorando actos que podrían ser investigados por la vía penal en contra de la familia materna, mientras que su defensor público ya desairó el caso.

Federico Guardiola, un padre con residencia en Monterrey, denunció públicamente que el pasado domingo su hija no regresó a casa después de la convivencia familiar a la que acudió en Saltillo con su madre, desde el pasado sábado.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: Zona Norte concentra 92% de proyectos de vivienda vertical aprobados desde 2019

De acuerdo con el padre, esta determinación, de la cual no fue notificado formalmente, se dio luego de cuatro años en los que él mantuvo la tutela y custodia de la menor, de quien no pudo despedirse ni explicarle la situación.

Según su testimonio, fue el abogado de su expareja quien le notificó que, a partir de ese momento, la menor ya no sería regresada, debido a que el Ministerio Público había solicitado a la jueza Cristina Aguirre la separación, la cual fue admitida tras una audiencia donde una trabajadora social declaró que la niña todavía tomaba biberón y usaba pañal.

“La niña está en proceso, y no es que dependa totalmente de un biberón o un pañal. Nosotros le estamos enseñando poco a poco a dejarlos antes de entrar al kínder. También argumentaron que era porque no iba a la escuela, pero apenas está inscrita, porque tiene cuatro años”, dice Federico Guardiola.

TE PUEDE INTERESAR: Federación desechan queja contra ‘Lord Tablazos’ en Saltillo; aún enfrenta denuncias por amenazas y prepotencia

En su denuncia, Federico afirma que la decisión fue tomada por la jueza a pesar de que ya se le había notificado que la menor corría riesgo en el núcleo materno, ya que se habían presentado denuncias sobre posibles actos sexuales en presencia de la menor, además de que la abuela le proporcionaba medicamentos que causan efectos somníferos cuando la niña lloraba prolongadamente.

“Se me hace muy injusto, tanto para mí como para mi niña. No hubo una despedida ni nada. La misma mamá, hace 15 días, llegó con la niña dormida y no se despertó hasta el día siguiente. La movía y no despertaba, y al día siguiente me contó que se había enojado con su mamá porque ya se quería regresar. Mi temor es que la abuela tenía la costumbre de darle Tempra cuando lloraba, para que se durmiera”, indicó.

Además de que el padre afirma que la opinión de la menor y otros argumentos han sido ignorados, agrega que ha sido víctima de un mal actuar por parte de los trabajadores sociales, quienes en las últimas semanas llevaron a la niña a una evaluación y le informaron que, aunque el biberón y el pañal no debían estar más presentes, los cuidados reflejados eran buenos a nivel general.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: Llega colonias al 100 a Las Teresitas para mejorar calidad de vida y fortalecer el tejido social

“La trabajadora social había comentado que el cuidado, en general, no tenía problemas, pero en la audiencia se encargó de decirle a la jueza que yo era de lo peor y que era un irresponsable. Por su parte, la jueza me lanzó una amenaza y me dijo: ‘Le advierto que no se le ocurra dejar que la señora conviva con la niña’. Yo le pregunté por qué decía eso, si todo el último año se había estado efectuando la convivencia con la madre”, indica.

Respecto a la resolución, Federico señala que las autoridades —en este caso la jueza— se han inclinado por la interpretación de que quien tiene más recursos, como es el caso de la madre de la menor, es el mejor cuidador. Asegura que esto también salió a relucir en la última audiencia y que se han observado otros casos donde se resuelve de forma similar.

“Fue muy específica la trabajadora social al decir que convenía más con la mamá porque tenía solvencia. Se inclinan por el dinero, pero no necesariamente por quien mejor los cuida. La mamá no tiene tiempo, y eso me lo demostró durante el año que estuve con ella en Saltillo”, dice.

TE PUEDE INTERESAR: Reportan primer caso confirmado de sarampión en Saltillo; Coahuila suma 10 contagios

Por otro lado, menciona que su defensa, a cargo del abogado Rafael Tobías, de la Defensoría Pública, desalentó el panorama, indicándole que únicamente debía cumplir con lo dictado por la jueza y que, antes de seguir procediendo, debía consultar con sus superiores si podía continuar representando el caso, omitiendo también darle una guía sobre si podía recurrir a instancias posteriores o presentar recursos contra las irregularidades.

“Él solo me dijo que debía aceptar y que no había más qué hacer. Yo le dije que me deja con una gran interrogante. Nunca me mencionó si podía hacer algo más. La niña no quiere irse con la mamá. ¿Dónde queda la opinión y el derecho de la niña?

“La misma niña se quejaba de la convivencia con la madre. ¿Su opinión no cuenta porque tiene cuatro años?”, insiste.